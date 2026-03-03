Screening cancro colon-retto: parte ‘marzo blu’, la campagna del Policlinico Campus Bio-Medico di Roma

(Adnkronos) – Il tumore del colon-retto è una malattia che spesso si sviluppa in silenzio, ma che può essere individuata in tempo grazie a un semplice esame. E' da questa consapevolezza che prende il via 'marzo blu', la campagna di sensibilizzazione con cui la Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma rinnova il proprio impegno nella lotta a una delle neoplasie più frequenti a livello nazionale, sia nelle donne che negli uomini. Per l'intero mese, la Fondazione mette a disposizione 500 test gratuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci presso il Poliambulatorio Campus Bio-Medico di Porta Pinciana, nel centro della Capitale. Per tutti i pazienti con referto positivo è prevista poi una visita specialistica senza alcun costo aggiuntivo e, se necessario, la successiva prenotazione della colonscopia. Una volta terminati i 500 screening gratuiti, sarà comunque possibile effettuare l'esame in Tariffa amica a un costo puramente simbolico, sempre con visita gratuita in caso di valori alterati, dando continuità così al programma di prevenzione. Il 6 marzo presso la sede del Policlinico Campus Bio-Medico a Trigoria, in vista della Giornata internazionale della donna, saranno inoltre messi a disposizione 50 test gratuiti per il sangue occulto riservati esclusivamente alle donne, grazie alla collaborazione con l'AS Roma – di cui il policlinico è Official Medical Partner – con l'obiettivo di promuovere la diagnosi precoce in una fascia di popolazione sempre più interessata da questa patologia. A supporto dei cittadini sono stati attivati una pagina web dedicata e il numero verde 800.93.13.43, strumenti pensati per fornire informazioni, orientamento e assistenza prima, durante e dopo lo screening. "La prevenzione è davvero efficace quando risulta alla portata di tutti", afferma l'amministratore delegato e direttore generale del Policlinico Campus Bio-Medico, Paolo Sormani. "Gli screening gratuiti, il numero verde e le iniziative sul territorio – sottolinea – rappresentano un modo per essere vicini ai cittadini, accompagnarli nella diagnosi precoce e superare quelle barriere che troppo spesso rallentano l'adesione ai controlli. La nostra missione è chiara: ampliare l'accesso alle cure a favore di un numero sempre maggiore di persone, con un'assistenza che coniuga competenza clinica, ascolto e attenzione ai bisogni di ciascuno". Questo impegno non si esaurisce nel mese di marzo. La prevenzione prosegue infatti durante tutto l'anno grazie al servizio di ambulatorio open, attivo presso la sede del policlinico a Trigoria tutti i mercoledì dalle 10 alle 12 e dedicato ai pazienti con sospetto diagnostico. Un accesso diretto, gratuito e senza necessità di prenotazione, con la sola impegnativa del medico curante, che garantisce continuità e tempestività nella presa in carico. "Il tumore del colon-retto è una patologia che nella maggior parte dei casi si sviluppa lentamente e che proprio per questo può essere identificata in anticipo – evidenzia Marco Caricato, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia colo-rettale del Policlinico Campus Bio-Medico – Il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci è uno strumento semplice ma fondamentale per identificare eventuali sanguinamenti microscopici, spesso il primo campanello d'allarme. Quando il percorso diagnostico viene avviato subito è possibile intervenire in modo mirato e con trattamenti meno invasivi, riducendo in maniera significativa i rischi legati all’evoluzione della malattia". Accanto agli screening, la campagna di quest'anno si estende sul territorio attraverso i circoli di padel della Capitale con il progetto 'Play Your Prevention', che utilizza lo sport come canale di sensibilizzazione e distribuzione di materiali informativi, invitando i cittadini ad aderire ai programmi di prevenzione. In parallelo, è prevista anche un'attività di comunicazione dedicata ai medici di base, tramite una newsletter informativa e la disponibilità a incontri con i membri dell'équipe chirurgica. Infine, per tutto il mese, le strutture della Fondazione – dal Policlinico di Trigoria alle sedi di Porta Pinciana e Longoni – saranno allestite con il colore blu, un segno visibile per ricordare l'importanza della diagnosi precoce e tenere alta l'attenzione su una patologia che si può affrontare efficacemente solo con controlli regolari e consapevolezza diffusa.

