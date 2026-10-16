Tre sessioni di Yoga Nidra in diretta Zoom, guidate dalla prof.ssa Aomawa Shields, per favorire riposo e benessere nella comunità accademica.

In un periodo accademico caratterizzato da scadenze pressanti e carichi di studio intensi, l’Università di Bologna ha deciso di offrire un supporto concreto al benessere psicofisico dei suoi membri. Grazie a una collaborazione con la prof.ssa Aomawa Shields Visiting Fulbright Scholar, è stato programmato un ciclo di Yoga Nidra da svolgersi interamente in modalità online. L’iniziativa, aperta a docenti, ricercatori e studenti, punta a favorire un riposo profondo e a ridurre lo stress attraverso una meditazione guidata, pratica tradizionalmente eseguita in posizione supina.

La prof.ssa Aomawa Shields è docente presso l’Università della California, Irvine, e attualmente svolge un progetto di ricerca presso l’Università di Bologna come Fulbright Scholar. La sua esperienza spazia tra astronomia, educazione scientifica e pratiche di benessere, consentendole di integrare in modo efficace la scienza della mente con tecniche di rilassamento. Conosciuta per il suo approccio inclusivo e per la capacità di comunicare concetti complessi in maniera accessibile, Shields ha già condotto numerosi workshop internazionali, raccogliendo feedback positivi dai partecipanti che hanno sperimentato miglioramenti nella concentrazione e nella qualità del sonno.

Calendario e modalità delle sessioni di Yoga Nidra

Le tre lezioni saranno trasmesse su Zoom garantendo la massima flessibilità per chiunque voglia partecipare da casa o dal proprio studio. Gli appuntamenti sono fissati per le seguenti date, tutte alle ore 13:00-14:00 CET: 10 novembre 2026, 24 novembre 2026 e 8 dicembre 2026. Ogni incontro durerà un’ora, durante la quale la prof.ssa Shields guiderà i partecipanti attraverso una serie di visualizzazioni, tecniche di respirazione e rilassamento muscolare, favorendo uno stato di consapevolezza profonda senza richiedere sforzo fisico. La struttura prevede momenti di introduzione teorica, pratica guidata e breve spazio per domande e condivisioni.

Come iscriversi e accedere alle registrazioni

Per aderire è sufficiente compilare il modulo di registrazione disponibile sul sito dell’Ateneo. La procedura richiede nome, cognome, ruolo all’interno dell’università e indirizzo email istituzionale. Chi avrà difficoltà a partecipare in diretta potrà comunque usufruire della registrazione, resa disponibile entro 48 ore dalla sessione per tutti i soggetti previamente iscritti. È importante sottolineare che le registrazioni non saranno pubbliche, garantendo così la riservatezza dei contenuti e la protezione dei dati personali dei partecipanti.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di well-being promosso dall’ateneo, che comprende anche laboratori di mindfulness, incontri sportivi e percorsi di counseling. Attraverso queste attività, l’Università di Bologna intende creare un ambiente accademico più sano, dove il benessere mentale sia considerato tanto importante quanto il rendimento accademico. La partecipazione alle sessioni di Yoga Nidra rappresenta quindi un’opportunità concreta per sperimentare un metodo di rilassamento scientificamente supportato, migliorare la qualità del sonno e potenziare la concentrazione durante lo studio.

Chi decide di prendere parte a uno o più incontri potrà beneficiare di un’esperienza personalizzata, grazie alla capacità della prof.ssa Shields di adattare il ritmo della pratica alle esigenze del gruppo. Inoltre, le registrazioni permettono di rivedere i contenuti in qualsiasi momento, consolidando così le competenze di auto-regolazione emotiva acquisite. L’invito è aperto a tutti: non è richiesta alcuna esperienza pregressa di yoga o meditazione, rendendo il programma accessibile anche ai più scettici.