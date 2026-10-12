L’ATS ha definito un percorso articolato per inserire nella ristorazione collettiva e pubblica alimenti riconosciuti per le loro proprietà preventive. L’obiettivo non è solo garantire la disponibilità di prodotti sani a tutta la popolazione, ma anche intervenire su gruppi specifici come lavoratori, alunni e persone con esigenze nutrizionali particolari. Il piano combina monitoraggio, formazione, comunicazione e controlli sul campo, creando un sistema di riferimento capace di influenzare le scelte alimentari a livello istituzionale.

Le azioni previste si sviluppano su più fronti: dalla promozione di una alimentazione corretta alla verifica dell’impiego di sale iodato nelle preparazioni, fino alla diffusione di pane a ridotto contenuto di sale. Tutti gli interventi mirano a ridurre i disordini legati alla carenza di iodio e a migliorare la qualità nutrizionale delle mense pubbliche, in linea con le direttive nazionali e regionali.

Programmi di educazione alimentare per lavoratori e studenti

In ambito scolastico e aziendale, l’ATS attua campagne mirate a sensibilizzare su una correcta alimentazione. Attraverso incontri, corsi e workshop, vengono coinvolti responsabili delle mense (OSA), cuochi, dietisti e personale di supporto. L’obiettivo è creare una cultura del cibo che favorisca scelte consapevoli, promuovendo alimenti ricchi di fibre, vitamine e minerali. Gli interventi includono la distribuzione di materiale didattico come i fascicoli “A tavola con gusto” e “Pappa al nido”, che forniscono ricette equilibrate e consigli pratici per una dieta quotidiana più sana.

Monitoraggio dell’uso di sale iodato e riduzione del sale nel pane

Uno dei cardini del programma è la verifica dell’impiego di sale iodato nelle preparazioni culinarie delle mense pubbliche. Attraverso sopralluoghi periodici, vengono controllati i livelli di iodio e la corretta etichettatura dei prodotti. Parallelamente, si promuove l’offerta di pane a ridotto contenuto di sale sostenendo i panificatori locali con campagne informative e incentivi. Questa duplice azione, in armonia con l’accordo Stato-Regioni del 2009, mira a limitare i rischi di ipertensione e a garantire un apporto adeguato di iodio per la popolazione.

Campagne di comunicazione e formazione per operatori della ristorazione

Per consolidare i risultati, l’ATS organizza attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori della ristorazione collettiva. Oltre a seminari e corsi di aggiornamento, vengono distribuiti kit informativi destinati a chef, responsabili di mensa e personale di cucina. La collaborazione con le Associazioni di Categoria dei panificatori permette di proseguire la campagna “Con meno sale nel pane c’è più gusto…e guadagni salute”, favorendo l’adozione di ricette a basso contenuto di sale senza compromettere il sapore.

Distribuzione di materiale informativo nelle mense scolastiche

Un focus particolare è dedicato alle strutture educative, dove vengono consegnati opuscoli illustrativi, poster e guide pratiche per insegnanti e genitori. Questi strumenti evidenziano l’importanza di scelte alimentari equilibrate fin dalla prima infanzia, incoraggiando la riduzione del consumo di cibi ad alto contenuto di sale e l’incremento di prodotti fortificati con iodio.

Infine, il programma prevede controlli nutrizionali in sopralluogo e l’elaborazione di tabelle dietetiche personalizzate per ciascuna struttura. Queste attività garantiscono che i parametri di qualità nutrizionale siano rispettati e offrono una base dati utile per future valutazioni di impatto sulla salute pubblica.