Scopri come l'uso compulsivo di smartphone nasconde problemi più profondi e perché il sistema sanitario è il vero pilastro da rafforzare.

Un adolescente che trascorre sei ore al giorno con il telefono in mano è spesso al centro di discussioni tra genitori, insegnanti e pediatri. La prima reazione è impostare limiti di orario o confiscare il dispositivo, ma raramente si indaga sul perché quel giovane si aggrappa così allo schermo. Dietro quel comportamento possono celarsi depressioneansiadifficoltà attentive o situazioni familiari complesse.

Un’indagine pubblicata nel 2025 su JAMA condotta su più di 4.000 bambini monitorati per quattro anni, ha mostrato che il semplice conteggio delle ore davanti al display a 9-10 anni non prevedeva depressione né pensieri suicidari quattro anni dopo. Al contrario, quando l’uso era compulsivo il rischio di comportamenti autolesivi più che raddoppiava. Quasi un terzo dei partecipanti aveva sviluppato una dipendenza crescente dai social network a partire dagli undici anni. Lo studio, pur essendo osservazionale, suggerisce che la qualità dell’interazione digitale è più rilevante della quantità di tempo speso.

Uso compulsivo di smartphone: sintomo o causa?

Laddove un giovane è depresso, lo smartphone può diventare un rifugio: i videogiochi o i video brevi offrono una fuga temporanea dalla mancanza di interesse per le relazioni reali. Per un bambino con ADHD la gratificazione immediata dei contenuti digitali risponde a un bisogno di stimolo costante. Chi subisce bullismo può cercare accettazione in ambienti virtuali, creando una dipendenza che alimenta isolamento, insonnia e peggioramento dell’umore. Rimuovere il dispositivo senza affrontare il disagio sottostante può quindi eliminare solo il sintomo, lasciando intatto il problema di base.

Il vuoto dei servizi sanitari e le conseguenze per i giovani

Dati statunitensi

Negli Stati Uniti, circa la metà dei bambini con un disturbo mentale trattabile non riceve alcuna terapia. Le scuole, punto di osservazione cruciale, hanno in media un consulente ogni 376 studenti ben al di sotto del rapporto raccomandato di uno ogni 250. Questo divario rende più semplice per i genitori accettare restrizioni sullo smartphone piuttosto che affrontare le difficoltà di accesso a psichiatri infantili o psicologi.

Situazione italiana

In Italia, le stime indicano che almeno 8 milioni di persone convivono con problemi di salute mentale, una quota in crescita tra i giovani. Nel 2024 i servizi pubblici hanno assistito 845.516 adulti, cifra ben inferiore al fabbisogno reale. Le Case di Comunità, previste in 1.715 strutture, ne hanno attive solo 781 e ne funzionano pienamente solo 66, secondo il rapporto Agenas 2025. I Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) hanno erogato più di 10 milioni di prestazioni, ma l’81,7 % rimane in sede e solo l’8,3 % è offerto a domicilio, evidenziando la necessità di una rete più integrata con consultori, scuole e servizi sociali.

La terapia cognitivo-comportamentale è una delle strategie validate per ridurre l’uso problematico dei dispositivi, così come i trattamenti specifici per ansia, depressione e ADHD. Tuttavia, la difficoltà maggiore resta la loro accessibilità tempi di attesa lunghi, carenze di specialisti e disparità territoriali limitano l’intervento precoce.

Per le famiglie, il vero indicatore non è il numero di ore passate sullo smartphone, ma la capacità del giovane di interrompere spontaneamente l’attività, la qualità del sonno, il mantenimento di amicizie e l’andamento scolastico. Quando l’interruzione provoca agitazione, pianto o isolamento, è segnale di un disagio più profondo che necessita di valutazione clinica e non di una semplice punizione digitale.

Le politiche di salute mentale dovrebbero quindi misurare il loro successo non sulla riduzione delle ore di schermo, ma sul numero di adolescenti che ricevono assistenza tempestiva. Solo così si eviterà una generazione con meno smartphone ma con gli stessi problemi psicologici, trasformando la prevenzione digitale in una vera cura integrata tra scuola, famiglia, pediatria e neuropsichiatria infantile.