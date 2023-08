La stitichezza o stipsi è un problema molto frequente in età pediatrica, che può avere conseguenze importanti sulla salute e sulla qualità di vita dei bambini. Ecco 10 alimenti lassativi per combatterla.

10 alimenti lassativi per combattere la stitichezza nei bambini

La stitichezza o stipsi, è un disturbo intestinale legato alla defecazione che si caratterizza per una ridotta frequenza settimanale delle evacuazioni (alterazione dell’alvo). Si tratta di un problema molto frequente in età pediatrica, che può avere conseguenze importanti sulla salute e sulla qualità di vita del bambino. Tuttavia, la stipsi raramente è sintomo di una malattia organica.

È bene ricordare che un regolare ritmo di evacuazione è considerato segno di benessere e qualsiasi variazione, spesso, diventa fonte di ansia per un genitore, ma è indispensabile sfatare falsi miti: non è necessario andare di corpo tutti i giorni.

Nella stitichezza le feci si accumulano nell’ultimo tratto dell’intestino, il retto, e, aumentando di volume e di consistenza, rendono l’evacuazione difficile e dolorosa, creando, come detto in precedenza, un circolo vizioso stipsi-dolore-stipsi. I principali sintomi di stitichezza nel bambino sono:

Frequenti dolori o crampi addominali;

Tensione e/o gonfiore addominale ;

Senso di costipazione o ostruzione intestinale;

Feci dure e caprine;

Sforzo durante l’evacuazione;

Sensazione di svuotamento incompleto dell’intestino dopo aver espulso le feci;

Mutandine o slip sporchi (fenomeno di “ soiling ”, ossia la perdita incontrollata di piccole quantità di feci liquide);

Inappetenza.

Si stima che siano ben 13 milioni di persone a soffrirne, indipendentemente dalla fascia d’età. Per fortuna, solitamente non rappresenta un disturbo grave e invalidante.

Esso può infatti risolversi spontaneamente dopo qualche mese (e ripresentarsi nel corso della vita), oppure può essere curato con rimedi specifici, soprattutto di tipo alimentare.

Quali sono i cibi lassativi? Combattere la stitichezza nei bambini

Quando la stitichezza colpisce i bambini è sempre meglio evitare di somministrare lassativi o farmaci. Dal momento che il problema, nella maggior parte dei casi, è dovuto a cattive scelte alimentari, curare l’alimentazione seguendo una specifica dieta per stitichezza è la migliore soluzione per risolvere il disturbo.

Per accelerare il processo, inoltre, può essere utile sapere che alcuni alimenti hanno un effetto lassativo nell’organismo dei più piccoli. Vediamo allora quali sono i cibi lassativi consigliati per i bambini in caso di stitichezza.

Mele, prugne, kiwi e pere sono i frutti più adatti in questo caso. Ricchi di acqua e fibre, contengono degli zuccheri naturali che stimolano il movimento intestinale. Al contrario, meglio evitare le banane in caso di stitichezza perché povere di acqua e più difficili da digerire.

Tra le fonti di carboidrati complessi è preferibile scegliere i cereali integrali a quelli raffinati, mentre la verdura è tutta concessa, sia cotta che cruda, ad eccezione di patate e carote che hanno effetto astringente.

Anche servire legumi ai bambini è utile per contrastare la stitichezza. Ricchi di fibre, sali minerali e vitamine rappresentano un alimento completo e nutriente. Attenzione però a rimuoverne la buccia se somministrati a neonati fino a 2 anni d’età: rappresenta infatti la parte più difficile da masticare e digerire.

Carne e pesci bianchi sono le varietà più indicate in questa fase, perché contengono meno grassi e risultano più leggeri per la digestione. Infine, latte e derivati (yogurt e formaggi magri) sono consigliati soprattutto se ricchi di probiotici e fermenti lattici che favoriscono l’equilibrio della flora intestinale.