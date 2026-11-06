Scopri il programma completo dei ritiri di meditazione 2026, dagli insegnanti internazionali alle modalità di iscrizione.

Il Centro di Meditazione Pian dei Ciliegi apre le porte a un ricco ventaglio di ritiri di meditazione per l’anno 2026. Dalla tradizione Satipaṭṭhāna Vipassanā a sessioni di Mettā, l’offerta si rivolge sia a chi si avvicina per la prima volta sia a praticanti esperti, garantendo approfondimenti teorici e pratici in lingua italiana e inglese.

Iscrizione, quota associativa e donazioni

Le prenotazioni si aprono domenica 18 gennaio 2026 alle ore 08:00 sul sito . Chi non è ancora socio deve prima inviare il modulo di ammissione disponibile nella stessa area riservata; la quota associativa è di €25 all’anno. I insegnamenti sono gratuiti, ma la tradizione del Dana invita a offrire una donazione libera in contanti all’insegnante e, se presente, al traduttore. Il contributo giornaliero per la partecipazione è di €35, ma è possibile richiedere esenzioni o riduzioni in base alle proprie possibilità economiche.

Calendario ritiri 2026

Primavera: marzo-aprile

Dal 29 marzo al 12 aprile Hannes Huber conduce un ritiro di Satipaṭṭhāna Vipassanā nella linea del Mahāsi Sayadaw; le lezioni sono in inglese con traduzione italiana, e il contributo è di €490. Segue il ritiro di Gautam Verma (12-20 aprile, €280), che prevede colloqui in italiano e discorsi serali in inglese. Dal 20 al 30 aprile Sayadaw U Vivekananda, insegnante tedesco residente in Nepal, guida un altro ciclo di Satipaṭṭhāna con traduzione simultanea, a €350.

Estate: maggio-giugno

Ayya Virañani propone due periodi di Gentilezza Amorevole (Mettā) e Vipassanā: il primo dal 7 al 17 maggio e il secondo dal 17 al 27 maggio, €350 ciascuno (pacchetto completo €700). Il 30 maggio-7 giugno Bhikkhu Mettānanda offre un ritiro introduttivo in italiano, adatto a principianti e avanzati, con contributo di €280. Dal 10 al 16 giugno Giuliano Giustarini e Gautam Verma conducono un ritiro di studio sui cinque aggregati, con quota di €210.

Estate: giugno-luglio

Il 20-30 giugno la Venerabile Sayalay Daw Bhaddamanika guida un ritiro Mahāsi in inglese, tradotto in italiano, a €350. Dal 3 al 9 luglio Luisa Lazzarotto, affiancata da Luca Baffigi, propone una sequenza di Mettā concentrativa seguita da Vipassanā, con contributo €210. Per i giovani, dal 12 al 16 luglio Massimo Bonomelli organizza un ritiro specifico per adolescenti (offerta libera per i partecipanti, €140 per gli accompagnatori). Il 19-28 luglio lo stesso maestro offre un ritiro di Satipaṭṭhāna Vipassanā in italiano, €315.

Fine estate: agosto-settembre

Dal 31 luglio al 9 agosto Hannes Huber torna sul palco con un ritiro Mahāsi a €315. Seguiti da Jan de Wurstemberger e Henrich Dahm (9-19 agosto, €350) e da Piero Urban (19-29 agosto, €350), gli incontri mantengono la formula di meditazione seduta e camminata, colloqui individuali e discorsi serali. Il 1-6 settembre Ajahn Chandapalo, monaco inglese della tradizione della Foresta, offre un ritiro Vipassanā a €175.

Autunno: settembre-novembre

Dal 11 al 20 settembre Adriano Emina guida un ritiro adatto a tutti, €315. Il 25 settembre-4 ottobre Ariya Baumann conduce un ciclo di Mettā in silenzio, €315. Dal 9-18 ottobre Federica La Rosa combina Mettā e Satipaṭṭhāna a €315, mentre il 21-29 ottobre Gautam Verma ripete il suo programma di Satipaṭṭhāna Vipassanā con quota €280. Infine, dal 1-30 novembre la Ven. Ayya Virañani propone un ritiro intensivo per esperti, con contributo giornaliero di €30 (totale €870).

Fine anno: dicembre-gennaio 2027

L’anno si chiude con Bhikkhu Mettānanda (29 dicembre-6 gennaio 2027), che ripropone un ritiro di Satipaṭṭhāna Vipassanā in italiano, €280, aperto a tutti i praticanti. Le date, le location e i contributi sono aggiornati costantemente sul sito, dove è possibile scaricare anche registrazioni audio dei discorsi di Dhamma.