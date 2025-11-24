Violenza su donne, Ordini infermieri aderiscono a campagna Orange the World

(Adnkronos) – Anche gli infermieri in campo per dire no alla violenza contro le donne. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) annuncia l'adesione alla campagna Unite 2025 – Orange the World, promossa dalla Nazioni Unite: 16 giorni di attivismo per dire insieme '#NoExcuse, basta alla violenza contro le donne'. Dal 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, fino al 10 dicembre (Giornata dei diritti umani) milioni di persone si mobiliteranno in tutto il mondo – spiega Fnopi in una nota – Insieme a loro, gli infermieri di tutta Italia, attraverso gli Ordini territoriali, "opportunamente sensibilizzati dalla Federazione nazionale". In particolare, informa la federazione, durante il Forum Risk Management ai nastri di partenza ad Arezzo (25-28 novembre) lo stand animato dalla Fnopi e dagli Ordini della Toscana ospiterà materiale promozionale della campagna, insieme a numerosi gadget color arancione, per consentire a cittadini e professionisti sanitari di scattare foto e postarle sui social media usando gli hashtag suggeriti dalle Nazioni Unite: '#NoExcuse' e '#OrangeTheWorld'. "La Federazione nazionale Infermieri – conclude la Fnopi – ribadisce la propria contrarietà a tutte le forme di violenza fisica e verbale nei confronti delle donne, dentro e fuori il luogo di lavoro".

