Yoga e mindfulness a Quartu: corso gratuito per il benessere femminile

Il Comune di Quartu Sant’Elena – Settore Politiche Sociali e Generazionali propone un nuovo appuntamento dedicato al benessere femminile. Il progetto fa parte delle iniziative di coesione sociale e prevede, tra le varie attività, un corso gratuito di yoga e mindfulness rivolto esclusivamente alle donne. L’incontro si terrà il 21 marzo 2026 dalle 9:00 alle 10:00 presso lo Studio Danza Quartu, in via Umberto I, 26, e sarà condotto da Daniele Schirru, istruttore Yoga di I° livello.

Questo momento è pensato per offrire uno spazio di ascolto e rilassamento dove sperimentare tecniche semplici ma efficaci: stretching, ginnastica dolce, respirazione consapevole e rilassamento guidato. La proposta integra le attività già avviate nel progetto, come i laboratori di difesa personale e di consapevolezza del sé, per creare un percorso complementare che favorisca la crescita personale e la tutela del benessere psicofisico.

Dettagli pratici dell’incontro

La lezione si svolge in un’ora mattutina per facilitare la partecipazione e introdurre la giornata con una pratica rigenerante. Gli orari e la sede sono pensati per essere facilmente accessibili: l’appuntamento è fissato dalle 9:00 alle 10:00 presso lo Studio Danza Quartu in via Umberto I, 26. Il corso è gratuito, ma l’accesso è limitato a un massimo di 20 partecipanti per garantire attenzione personalizzata e sicurezza nello spazio.

Modalità di iscrizione

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: le interessate devono confermare il proprio posto tramite WhatsApp al numero 351 458 3592. La procedura di prenotazione serve a gestire i posti in modo equo e a fornire eventuali informazioni logistiche prima dell’incontro. Si raccomanda di prenotare in anticipo, dato il numero limitato di posti, e di presentarsi con abbigliamento comodo e un tappetino personale se disponibile.

Obiettivi e benefici del percorso

L’intento principale del corso è promuovere un più efficace collegamento tra corpo e mente: attraverso pratiche di yoga e mindfulness le partecipanti vengono guidate a migliorare la percezione corporea e a ridurre tensioni fisiche ed emotive. Il lavoro proposto punta a favorire equilibrio emotivo, stabilità e fiducia in sé stesse, elementi fondamentali per il benessere individuale e per la prevenzione di situazioni di disagio psicologico.

Contenuti della lezione

Durante la sessione saranno praticati esercizi mirati di stretching e ginnastica dolce per sciogliere le tensioni muscolari, accompagnati da tecniche di respirazione consapevole per regolare lo stato d’animo e migliorare la gestione dello stress. Il momento finale prevede un rilassamento guidato, utile per consolidare l’effetto della pratica e favorire un ritorno alla quotidianità con maggiore presenza mentale.

Perché partecipare

Questo corso rappresenta un’opportunità per sperimentare pratiche di benessere in un contesto protetto e dedicato alle donne, con un approccio che coniuga attività fisica dolce e strumenti di consapevolezza. Partecipare significa dedicare tempo a sé stesse, imparare tecniche pratiche da poter ripetere a casa e rafforzare la rete di supporto locale promossa dal Comune. L’iniziativa è ideale per chi cerca un primo approccio a yoga e mindfulness o per chi desidera riprendere la pratica con guida professionale.

Per informazioni e prenotazioni: inviare un messaggio WhatsApp al 351 458 3592. Ricordiamo che il corso è gratuito e riservato a un numero limitato di partecipanti; la prenotazione è quindi fondamentale per assicurarsi il posto. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva ASD Feel da Bounce School in collaborazione con il Comune di Quartu Sant’Elena – Settore Politiche Sociali e Generazionali.