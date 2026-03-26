Colangite biliare primitiva: sintomi, diagnosi e terapie emergenti

La colangite biliare primitiva (PBC) è una malattia autoimmune che interessa le vie biliari intraepatiche e può procedere in modo silente per anni. Nella maggior parte dei casi la patologia colpisce le donne e l’età tipica di esordio si colloca tra i 40 e i 60 anni; in Italia la prevalenza è stimata intorno a 27,9 casi per 100.000 abitanti con un’incidenza annuale di circa 5,31 nuovi casi per 100.000. Poiché il fegato spesso non dà segnali immediati, la PBC può rimanere non diagnosticata a lungo, rendendo fondamentale la sorveglianza e l’interpretazione corretta degli esami epatici.

La diagnosi precoce ha un impatto diretto sulla prognosi: intervenire prima che si instauri una colestasi prolungata o una fibrosi avanzata riduce il rischio di evoluzione verso la cirrosi e la necessità di trapianto. Di conseguenza, è importante che il medico di base includa tra gli esami di routine non solo le transaminasi ma anche la fosfatasi alcalina (ALP) e che, in caso di anomalie, si proceda con indagini specifiche come la ricerca degli anticorpi antimitocondrio (AMA) e il riferimento a centri di epatologia qualificati indicati da associazioni come AMAF.

Perché la diagnosi è spesso ritardata

La difficoltà nel riconoscere la PBC deriva dalla natura asintomatica delle fasi iniziali e dalla vaghezza dei sintomi quando compaiono: la stanchezza cronica e i disturbi cutanei possono essere attribuiti a molte altre condizioni. Questa confusione porta talvolta a percorsi diagnostici lunghi, con visite ripetute e test non risolutivi. Inoltre, la relazione fra ormoni, genetica e PBC è ancora oggetto di studi: alcuni ricercatori ipotizzano un ruolo degli estrogeni nell’esordio femminile della malattia, ma al momento non esistono certezze definitive. Il risultato pratico è che molte persone scoprono la PBC per caso, dopo esami di routine, controlli sportivi o donazioni di sangue che evidenziano valori alterati.

Esami e segni da non ignorare

Tra gli indicatori più utili per sospettare la PBC c’è la persistente alterazione della fosfatasi alcalina, spesso accompagnata da valori anomali della gamma-GT. La conferma diagnostica si ottiene con la ricerca degli anticorpi antimitocondrio (AMA) e con l’esclusione di altre cause epatiche. È fondamentale che il percorso diagnostico sia seguito da specialisti in epatologia per valutare il rischio di progressione verso fibrosi o cirrosi e per impostare un monitoraggio adeguato. In alcune regioni sono in corso progetti di screening reflex che automatizzano questo controllo quando emergono alterazioni biochimiche, con l’obiettivo di intercettare casi asintomatici.

I sintomi che impattano la qualità di vita

Quando la PBC diventa sintomatica, la qualità di vita può calare drasticamente. Due parole ricorrono spesso nelle testimonianze dei pazienti: prurito e fatigue. Il prurito epatico è diverso da quello cutaneo comune: è persistente, spesso generalizzato, e può disturbare il sonno e la concentrazione, con ripercussioni sul lavoro e sulle relazioni sociali. La fatigue in questo contesto è una stanchezza profonda e prolungata che non si risolve con il riposo e limita le attività quotidiane. A questi sintomi si possono aggiungere secchezza oculare e orale (sindrome sicca), dolori articolari e la possibile associazione con altre malattie autoimmuni.

Meccanismi del prurito e impatto psicosociale

Il prurito nella PBC è probabilmente legato al ristagno di sostanze biliari e a mediatori come l’enzima Autotassina (ATX) e l’Interleuchina-31 (IL-31), che stimolano le terminazioni nervose. Questo sintomo può generare isolamento emotivo e depressione, perché è difficilmente visibile dall’esterno e spesso sottovalutato. Per questo motivo la gestione della PBC non deve limitarsi ai soli parametri di laboratorio, ma includere anche il sostegno psicologico e interventi mirati a migliorare il benessere quotidiano del paziente.

Terapie: passato, limiti e le novità

La terapia di prima linea per la PBC è storicamente l’acido ursodesossicolico (UDCA), che rallenta la progressione della malattia in molti pazienti. Tuttavia, circa un terzo-quaranta per cento non ottiene una risposta biochimica adeguata con UDCA e necessita di ulteriori opzioni. Negli ultimi anni sono arrivate nuove molecole mirate ai percorsi metabolici e infiammatori del fegato: tra queste spicca seladelpar, un agonista selettivo del recettore PPAR-delta, studiato per i pazienti con risposta insufficiente o intolleranza all’UDCA. L’introduzione di farmaci come seladelpar amplia la possibilità di non limitarsi ai numeri dei test ma di agire anche sui sintomi.

Gli studi clinici, in particolare lo studio di Fase 3 RESPONSE, hanno mostrato dati significativi: il 62% dei pazienti trattati con seladelpar ha raggiunto la risposta biochimica composita a 12 mesi rispetto al 20% con placebo, e il 25% ha visto la normalizzazione della ALP contro lo 0% del gruppo placebo. Sul fronte sintomatico, i pazienti con prurito moderato-grave hanno registrato miglioramenti clinicamente rilevanti. In Italia l’AIFA ha ammesso la rimborsabilità di seladelpar, offrendo così un’opzione concreta per chi non risponde all’UDCA o non lo tollera. Questa decisione rappresenta un passo importante per ridurre il carico clinico e migliorare la qualità di vita dei pazienti con PBC.

Per chi vive con la PBC è quindi essenziale rivolgersi a centri specializzati, eseguire controlli regolari e discutere con il proprio medico le possibilità terapeutiche, compresa l’accessibilità a farmaci di seconda linea come seladelpar. L’approccio multidisciplinare che considera esami, sintomi e supporto psicologico resta la chiave per gestire al meglio una malattia che, pur essendo rara, può avere un impatto profondo sulla vita quotidiana.