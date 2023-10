La dieta del Dottor Calabrese è un regime alimentare improntato al tradizionale stile mediterraneo, che aiuta a dimagrire fino a 10kg in 4 settimane e stimola il metabolismo. Ecco cosa mangiare per perdere 10 kg in un mese.

La dieta del Dottor Calabrese: come perdere 10 kg in 4 settimane

La dieta intelligente del Dottor Calabrese è un regime alimentare che si ispira alla classica dieta mediterranea per migliorare la funzionalità pancreatica e tiroidea stimolando il metabolismo. Lo schema nutrizionale della dieta del Dr. Calabrese è sempre lo stesso, da variare nel corso delle quattro settimane ed è improntato sulle 1300 calorie giornaliere.

L’ideatore è il dottor Giorgio Calabrese, specialista in Scienze della Nutrizione Umana ed autore di diversi libri, nonché ospite di molte trasmissioni tv. Grazie a questa dieta tanti personaggi dello spettacolo hanno ritrovato la forma fisica in breve tempo.

Questa non è una semplice dieta, ma uno stile alimentare fatto di regole e di abitudini ispirate alla tradizione mediterranea. La dieta mediterranea è incentrata soprattutto sulla corretta scelta degli alimenti, maggiore consumo di proteine vegetali rispetto a quelle animali, riduzione dei grassi saturi a favore di quelli vegetali insaturi, riduzione della quota calorica globale, aumento dei carboidrati complessi.

Inoltre prevede un maggior consumo di carne bianca rispetto a quella rossa, maggiore consumo di pesce e legumi, meno dolci, riduzione del consumo di insaccati, superalcolici, zucchero bianco, burro, formaggi grassi, sale e strutto.

Il principio su cui si basa la dieta del Dottor Calabrese è una perfetta combinazione di carboidrati (pane, pasta, riso, cereali, patate) e proteine (carne, pesce, uova, latte e formaggi). La dieta funziona perché stimola la tiroide e il pancreas.

Come tutte le diete, si raccomanda di bere almeno 2 litri di acqua al giorno; il professore suggerisce di bere prima dei pasti principali perché aumenta la sensazione di sazietà. Il vino è ammesso un bicchiere nell’arco di una settimana. Altro segreto è quello di misurare con cura l’olio extra vergine e di sostituirlo, dove possibile, con succo di limone, aceto di mele, aceto balsamico, senape ma anche spezie.

Dieta del Dottr Calabrese: dimagrire 10kg in 4 settimane

La dieta del dottor Giorgio Calabrese è una dieta onnivora in cui nessun cibo è escluso, perché la salute dell’organismo dell’uomo, secondo Calabrese, dipende dalla varietà. E’ una dieta duttile, si adatta a tutte le età, nutre e accompagna le persone sin dall’infanzia fino a tarda età.

Nel suo libro “Dimagrire con la Dieta Mediterranea”, Giorgio Calabrese traccia le linee guida per imparare a perdere i chili di troppo nel rispetto della salute e dell’armonia senza troppe rinunce. Ecco alcuni consigli del dottor Giorgio Calabrese per dimagrire:

Bere almeno due litri d’acqua al giorno;

fare attività fisica regolare;

usare spezie, succo di limone ed aceto per limitare sale e grassi.