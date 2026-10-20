Active Tense Lite di Erreà offre una compressione delicata, un sostegno posturale quotidiano e un comfort senza pari, ideale per esercizi leggeri e per il tempo libero.

Il Active Tense Lite è la risposta di Erreà a chi cerca un capo tecnico capace di unire leggera compressione e supporto posturale senza sacrificare la libertà di movimento. Nato in laboratori italiani, questo intimo è stato concepito per accompagnare il corpo nelle attività di tutti i giorni, nei movimenti a bassa intensità e nei momenti di recupero dopo l’allenamento.

Caratteristiche tecniche e sistema di supporto ergonomico

All’interno della maglia è integrato un esoscheletro flessibile termosaldato che forma zone a tensione differenziata. Queste aree, studiate con precisione biomeccanica, creano una rete di supporto posturale delicato che segue i movimenti naturali del corpo. Il tessuto, leggero e traspirante, consente una vestibilità aderente ma confortevole ideale per essere indossato per ore senza causare fastidi.

Compressione leggera e traspirabilità

La compressione leggera fornita dal capo è pensata per stimolare la circolazione senza comprimere eccessivamente. Grazie a fibre tecniche ad alta elasticità, il tessuto si adatta alle forme del corpo, garantendo allo stesso tempo una buona gestione dell’umidità. Il risultato è una sensazione di freschezza che persiste anche durante le attività più prolungate.

Benefici concreti per l’uso quotidiano e post-allenamento

Chi sceglie Active Tense Lite ottiene un supporto posturale continuo che allevia la tensione muscolare durante le attività leggere, come camminate, yoga o semplici spostamenti in città. Dopo una sessione di allenamento, il capo aiuta a ridurre la sensazione di affaticamento grazie alla leggera compressione che favorisce il ritorno venoso, accelerando il recupero.

Versatilità d’uso

Il design è sufficientemente discreto da poter essere indossato sotto un outfit casual, ma anche performante per essere utilizzato durante esercizi a bassa intensità. La capacità di mantenere il comfort prolungato lo rende adatto sia al tempo libero sia alle sessioni di stretching o recupero post-allenamento.

Active Tense Lite vs. Active Tense: quando scegliere l’uno o l’altro

La linea Active Tense incorpora tape in silicone anallergico posizionati strategicamente su spalle e scapole, offrendo un supporto muscolare più strutturato per sport ad alta intensità. Al contrario, Active Tense Lite privilegia leggerezza e comfort prolungato risultando più indicato per attività a bassa intensità o per un uso quotidiano prolungato. Chi ha bisogno di un sostegno più marcato durante gare o allenamenti intensi troverà nella versione “Full” la soluzione più adatta, mentre chi desidera un capo quasi impercettibile sotto i vestiti sceglierà la versione Lite.