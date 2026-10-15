Nel ritmo frenetico della vita urbana, sempre più persone cercano spazi dove ristabilire un legame autentico tra corpo e mente. Il Vinyasa Yoga con la sua sequenza fluida di asana sincronizzate al respiro, risponde a questa esigenza offrendo una meditazione in movimento. Dal 14 ottobre 2026, il centro culturale Gres Art 671 lancia una serie di incontri settimanali che promettono di trasformare la routine serale in un momento di crescita personale.

Le lezioni, tenute da Gaia Bertoli si svolgeranno tutti i mercoledì dalle 18:30 alle 19:30, con una durata di circa un’ora. Il percorso si concluderà il 16, garantendo un ciclo compatto ma intenso per chi desidera sperimentare i benefici del Vinyasa in un contesto accogliente e professionale.

Calendario e modalità di iscrizione

Le sessioni si terranno esclusivamente il giorno mercoledì nella sala eventi di Gres Art 671, in Via delle Arti 12. Per confermare la propria partecipazione è necessario raggiungere un numero minimo di tre iscritti; in caso contrario la lezione verrà annullata e comunicata tempestivamente. Le iscrizioni possono essere effettuate telefonando al +39 352 2832734 via WhatsApp o compilando il modulo presente sulla pagina dedicata. Ogni lezione è soggetta a disponibilità, quindi è consigliato prenotare con un certo anticipo.

Il metodo Vinyasa di Gaia Bertoli

Gaia porta in aula un approccio che nasce dall’incontro con maestri di yoga in India, Bali e Sri Lanka. Questa esperienza pluriennale le permette di creare una pratica dinamica in cui il flusso di movimento è guidato da un respiro consapevole, trasformando la sequenza delle asana in una vera meditazione corporea. Ogni postura è adattata all’individuo, consentendo di approfondire la conoscenza di sé attraverso l’ascolto interno e la presenza mentale.

Benefici fisici e mentali

Il Vinyasa stimola forza, resistenza, flessibilità e mobilità contribuendo a migliorare la postura e a ridurre lo stress accumulato durante la giornata. Dal punto di vista psicologico, la pratica favorisce concentrazione e presenza aiutando a gestire ansie e tensioni emotive. L’attenzione al respiro diventa un ancoraggio per la mente, rendendo la lezione un momento di rigenerazione totale, sia a livello fisico che mentale.

Chi può partecipare e quali sono i costi

Le porte del corso sono aperte a tutti, senza requisiti di esperienza pregressa. Anche chi non ha mai toccato un tappetino potrà trovare spazio nella lezione, poiché Gaia propone modifiche adatte a ogni livello di abilità. È consigliato portare il proprio tappetino e, se disponibili, props come blocchi o cinghie per approfondire le posizioni più complesse.

Opzioni di abbonamento

Il prezzo per una singola lezione è di €15,00 ridotto a €10,00 per i membri del centro. È possibile acquistare un pacchetto di quattro lezioni a €45,00 (o €30,00 per i member), garantendo così una maggiore continuità nella pratica a costi vantaggiosi. I pagamenti possono essere effettuati in contanti al momento dell’iscrizione o tramite bonifico bancario, secondo le modalità indicate sul sito.

Oltre alle sessioni di yoga, Gres Art 671 promuove eventi culturali correlati, come proiezioni cinematografiche sulla Black Culture, presentazioni di libri e dibattiti sul tema queer. Questo contesto dinamico favorisce lo scambio creativo e la crescita personale, rendendo le lezioni di Vinyasa Yoga parte di un’offerta più ampia di esperienze per il benessere integrato.