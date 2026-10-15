Nel panorama delle applicazioni dedicate al fitness, Hevy si distingue per la sua interfaccia pulita e l’assenza totale di inserzioni. L’app permette di programmare le proprie sessioni di sollevamento pesi, registrare ogni set e visualizzare l’andamento dei progressi attraverso grafici chiari e personalizzabili.

Funzionalità di base e gestione delle routine

Hevy offre un calendario integrato che consente di pianificare l’intero ciclo di allenamento, evitando sovrapposizioni e dimenticanze. L’utente può scegliere tra centinaia di esercizi, ognuno corredato da un video ad alta risoluzione che illustra la postura corretta. Inoltre, è possibile creare esercizi personalizzati, impostare diversi tipi di set (riscaldamento, drop set, super set, fallimento) e definire timer di riposo automatici per ogni movimento, garantendo una struttura precisa di ogni sessione.

Analisi dettagliata dei risultati

Ogni allenamento viene tradotto in statistiche visive: grafici a pieno schermo mostrano il volume totale, il peso migliore sollevato e il numero di ripetizioni eseguite. Il calcolo della massima ripetizione consente di stimare il 1RM per tutti gli esercizi di forza, facilitando la programmazione di carichi adeguati.

Community, social e motivazione

Un elemento di spicco è la possibilità di seguire altri utenti, osservare le loro routine e copiarle direttamente nella propria scheda. Questo scambio rende l’esperienza social e aumenta la motivazione, poiché è facile confrontare i propri progressi con quelli di amici o atleti più esperti. Il profilo può essere impostato come pubblico o privato, offrendo flessibilità nella condivisione.

Supporto multimediale e integrazioni

Hevy è integrato con HealthKit e CareKit permettendo l’esportazione dei dati verso l’app Salute di Apple. Inoltre, è possibile sincronizzare le routine con l’Apple Watch, monitorare la frequenza cardiaca durante gli esercizi e usufruire di timer dedicati per attività a tempo.

Versione Pro e modello di abbonamento

La versione gratuita è già completa, ma Hevy Pro sblocca funzionalità avanzate: routine illimitate, cronologia grafica senza limiti e un numero illimitato di esercizi personalizzati. L’abbonamento si rinnova automaticamente, ma può essere disdetto in qualsiasi momento tramite le impostazioni dell’account Apple. Sono previste tre opzioni di pagamento (mensile, annuale, lifetime) con prezzi che variano da €3,49 a €89,99.

Note, condivisione e aggiornamenti recenti

L’ultimo aggiornamento (versione 3.2.0) ha introdotto note fissabili a esercizio o a routine, la possibilità di condividere i workout su Snapchat, e una serie di correzioni di bug. Queste novità migliorano l’organizzazione delle informazioni e rendono più fluida la condivisione con i contatti social.

Compatibilità e requisiti tecnici

L’app richiede iOS 15.1 o versioni successive, ed è disponibile per iPhone, iPad, iPod touch, Apple Vision e Apple Watch (watchOS 9.0). Supporta quindici lingue, tra cui italiano, inglese, spagnolo e tedesco, ed è indicata per utenti a partire dai 9 anni.