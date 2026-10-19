Una lezione di Hatha Yoga con arpa, gratuita e all’insegna dell’autunno, per ritrovare equilibrio e benessere a Coperchia.

Il prossimo 25 ottobre la pittoresca via Crovito a Coperchia ospiterà una delle iniziative più suggestive della stagione: Yoga in Armonia – Autumn Flow. La proposta consiste in una lezione di Hatha Yoga aperta a tutti, totalmente gratuita e arricchita dalle morbide vibrazioni di un’arpa. L’ambiente interno di Al Convivio, avvolto dalle calde sfumature autunnali, diventerà un vero rifugio per chi desidera unire movimento consapevolerespirazione profonda e suoni armonici in un unico flusso di benessere.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva capace di coniugare corpo, mente e suono, favorendo il rilassamento e la consapevolezza psicofisica. Patrocinata dal Comune di Pellezzano, l’evento vuole promuovere stili di vita salutari e rafforzare il senso di comunità attraverso momenti di aggregazione dedicati al benessere personale.

Yoga guidato da Martina Landi: un percorso di Hatha Yoga per tutti

La pratica sarà condotta da Martina Landi insegnante certificata con anni di esperienza nell’insegnamento del Hatha Yoga. Martina propone una sequenza pensata per tutti i livelli, dalla principiante all’avanzato, lavorando su allineamento, stabilità e apertura del cuore. La sua capacità di modulare il ritmo della lezione permette a ciascuno di trovare il proprio spazio di equilibrio fisico e mentale.

Tecniche di respirazione e allineamento corporeo

Durante la sessione, l’attenzione verrà posta su pratiche di respirazione consapevole (pranayama) e su posture fondamentali per migliorare la postura e ridurre lo stress. Martina inserirà momenti di meditazione guidata volte a intensificare la percezione del corpo, favorendo una connessione più profonda tra respirazione e movimento.

Musica d’arpa di Claudia Morelli: l’elemento sonoro che eleva la pratica

L’accompagnamento musicale sarà affidato all’arpista Claudia Morelli la cui esecuzione delicata e avvolgente aggiungerà una dimensione sensoriale alla pratica. Le corde dell’arpa, con i loro timbri cristallini, creano un sottofondo armonico che favorisce il rilassamento profondo, riduce la percezione del tempo e potenzia la concentrazione dei partecipanti.

Patrocinio del Comune di Pellezzano e impatto sulla comunità

L’assessore allo Sport Michele Murino ha sottolineato che «le discipline orientate al benessere rappresentano strumenti preziosi per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di appartenenza al territorio». Il sindaco Francesco Morra ha aggiunto che iniziative come questa sono fondamentali per valorizzare il territorio attraverso esperienze innovative dedicate alla salute dei cittadini. Il sostegno istituzionale dimostra l’impegno del Comune nel promuovere attività che combinano sport, cultura e natura.

Come partecipare: prenotazione obbligatoria

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare in anticipo per garantire i posti disponibili. Gli interessati possono confermare la propria presenza chiamando il numero 347 307 5881. L’appuntamento è fissato per le ore 10:00 presso Al Convivio, in via Crovito 1, Coperchia. Un’occasione unica per vivere una giornata di serenità e armonia tra corpo, mente e musica.