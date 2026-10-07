Conosciuta in Italia per la sua presenza solare nei programmi televisivi, Antonella Clerici ha costruito una carriera più di trenta anni basata sulla spontaneità e sulla capacità di accogliere il pubblico. Dietro il volto sempre allegro si nascondono sfide personali – lutti, problemi di salute e la perdita di amici – che ha sempre narrato con trasparenza. Questa onestà l’ha trasformata da semplice volto dello schermo a vero punto di riferimento familiare, capace di crescere insieme alle generazioni che la seguono.

Il legame autentico con il pubblico

Antonella descrive il suo rapporto con gli spettatori come una responsabilità nata a 37 anni, quando ha iniziato a condurre programmi che entrano nelle case di milioni di italiani. “Non voglio pesare con i miei dolori su chi cerca un momento di serenità”, ha dichiarato, sottolineando che ogni sorriso trasmesso torna indietro centuplicato nei momenti più difficili per lei. Questa reciprocità crea uno scambio affettivo che lei definisce più di una semplice fama: “La gente sente se sei vera”. La sua scelta di condividere apertamente successi, amori e malattie ha consolidato un legame di fiducia che permea ogni puntata.

Amore maturo con Vittorio Garrone

Nel secondo capitolo della sua vita sentimentale, Antonella Clerici ha trovato una stabilità diversa rispetto ai primi anni di carriera. Con Vittorio Garrone ha costruito un amore maturo basato sulla consapevolezza di sé: “Oggi non ho più niente da dimostrare, so chi sono e cosa non accetto più”. La conduttrice afferma di non temere la solitudine perché è economicamente indipendente, ha una figlia e una cerchia di amiche solide. Questa autonomia le permette di scegliere il compagno per piacere e non per necessità, trasformando ogni giorno insieme in una decisione consapevole e gioiosa.

La routine quotidiana di benessere

Oltre al benessere emotivo, Antonella dedica tempo alla cura del corpo con una disciplina mattutina rigorosa. Si sveglia intorno alle sei e mezza per percorrere circa quaranta minuti sul tapis roulant, alternando stretching e qualche esercizio con i pesetti. “Muovermi mi aiuta a scaricare le tensioni e a riequilibrare l’umore”, ha spiegato, aggiungendo che sollevare pesi è fondamentale anche dopo i cinquanta anni. La regola è evitare gli eccessi: niente integratori in quantità smodate, ma una colazione più salata per dare energia alla giornata.

Alimentazione equilibrata

In cucina, la conduttrice resta una golosa ma ha imparato ad ascoltare i segnali del proprio corpo. La sera predilige piatti a base di proteine – carne, pesce o uova – accompagnati da verdure, riservando la pasta a pranzo. Ha sperimentato il digiuno intermittente che su di lei risulta efficace, e insiste sul valore dell’equilibrio senza privarsi del gusto. Preparare un piatto semplice per le persone care è ancora per lei un gesto di affetto insostituibile.

Maelle e l’importanza dell’indipendenza

La figlia Maelle prossima a diventare maggiorenne, è cresciuta sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Antonella preferisce un dialogo calmo e costruttivo, evitando scontri inutili. “Le ripeto sempre che la cosa più importante è l’indipendenza: solo se sei autonoma potrai fare scelte libere”, afferma. La madre immagina di parlare al giovane sé stesso che studiava giurisprudenza a Milano: “Sei stata brava e fortunata, ma soprattutto non avere ansia per il futuro; mettendo il cuore in ciò che fai, le strade si aprono”.