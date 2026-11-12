Una giornata dedicata a insegnanti e dirigenti per capire come la scuola può diventare protagonista nella prevenzione dei disturbi della nutrizione.

Il Ministero della Salute ha programmato una manifestazione nazionale per il 30 novembre 2026, finalizzata a rafforzare la capacità delle scuole di intervenire sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. L’evento, intitolato “Prevenzione, conoscenza e reti per il contrasto ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione”, si terrà a Roma presso l’Auditorium Biagio d’Alba e sarà suddiviso in due blocchi temporali, mattutino e pomeridiano.

Il pomeriggio per docenti e dirigenti delle scuole secondarie di primo grado

Alle 14.15, si avvierà la sessione rivolta specificamente ai docenti e ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia. Durante questo momento verranno analizzate le fasce d’età più sensibili per l’insorgenza dei disturbi alimentari, le metodologie di prevenzione più efficaci e il ruolo istituzionale delle scuole nella promozione della salute. Gli esperti presenteranno dati epidemiologici recenti, evidenziando come adolescenti tra 11 e 15 anni siano particolarmente a rischio.

Strategie educative e integrazione di reti territoriali

Tra le proposte emerse, spicca l’importanza di creare reti collaborative tra istituti scolastici, servizi sanitari locali e associazioni di volontariato. L’obiettivo è costruire un percorso di monitoraggio continuo, capace di individuare segnali di allarme e di attivare interventi tempestivi. Verrà sottolineata la necessità di formare gli insegnanti a riconoscere comportamenti a rischio, fornendo loro strumenti pratici e linee guida operative.

Il progetto “Nessuno ti può giudicare” per l’anno scolastico 2026/27

All’interno del programma, il Ministero presenterà il nuovo percorso nazionale “Nessuno ti può giudicare”. Destinato alle scuole secondarie di primo grado, il progetto mira a costruire una relazione sana con il cibo, il corpo e l’immagine personale. Attraverso laboratori, attività interattive e risorse didattiche, gli alunni impareranno a riconoscere gli stereotipi estetici, a contrastare il body shaming e a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio benessere psicofisico.

Strumenti e materiali a disposizione delle scuole

Il pacchetto didattico include schede informative, video testimonianze e guide per genitori. Inoltre, verranno messi a disposizione moduli online per la formazione continua degli insegnanti, così da garantire un aggiornamento costante sulle migliori pratiche di prevenzione. Il progetto prevede anche la creazione di un portale nazionale dove le scuole potranno condividere esperienze e buone pratiche.

Come partecipare all’evento del 30 novembre

Gli interessati possono scegliere di assistere in presenza all’Auditorium Biagio d’Alba, in via Giorgio Ribotta 5, oppure di seguirlo in streaming tramite il sito ufficiale del Ministero della Salute. Per entrambe le modalità è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione, indicando la preferenza di partecipazione. La procedura è semplice e rapida, e garantisce l’accesso a tutti i contenuti, comprese le sessioni di domande e risposte con gli esperti.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una cultura scolastica più attenta al benessere psicofisico dei giovani, offrendo strumenti concreti per contrastare un fenomeno in crescita come i disturbi alimentari.