Mattia Carapezza trasforma un video sulla sostenibilità in una borsa di studio del Bcc Agrigentino.

Il Bcc Agrigentino ha premiato il talento di un liceale agrigentino con una borsa di studio dedicata alla sostenibilità ambientale. Mattia Carapezza, studente dell’Iiss Gallo-Sciascia, si è aggiudicato il riconoscimento durante la giornata di approfondimento “Economia e Ambiente”, organizzata in sinergia tra la scuola e l’istituto di credito. L’evento, svolso nella sede dell’istituto, è stato concepito per far dialogare giovani, esperti e decisori sul tema della transizione ecologica ponendo l’accento su formazione e scelte economiche responsabili.

Il concorso e i criteri di valutazione

Il bando, aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ha richiesto la realizzazione di un video che illustasse il valore della sostenibilità ambientale. Le iscrizioni, pervenute nei mesi precedenti, sono state esaminate da una commissione di esperti: la dott.ssa Emanuela Alletto, commercialista e membro del CdA della banca; l’avvocato Alberto Cutaia; e l’ingegnero Ivano Midulla. La giuria ha valutato originalità, capacità comunicativa e rigore scientifico, privilegiando progetti capaci di coniugare creatività e contenuti tecnici.

Il progetto vincente di Mattia Carapezza

Il cortometraggio presentato da Mattia si intitola “Il valore della sostenibilità ambientale” e si focalizza su tre assi fondamentali: la riduzione degli sprechi, l’uso responsabile delle risorse e il ruolo delle nuove generazioni nella difesa del territorio. Attraverso immagini di paesaggi agrigentesi, interviste a esperti locali e una narrazione dinamica, il ragazzo dimostra come le scelte individuali possano influenzare l’intero sistema economico. Il video, della durata di tre minuti, ha ricevuto elogio per la chiarezza espositiva e per l’approccio pratico al concetto di transizione ecologica.

Il bando del 2025 e le soluzioni “green” della banca

L’iniziativa nasce dal bando lanciato a giugno 2025, in occasione del convegno “Energia ed Economia in evoluzione” tenutosi al Teatro Pirandello con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri. Durante lo stesso evento, il Bcc Agrigentino ha annunciato una serie di prodotti finanziari dedicati a famiglie e imprese che vogliono investire in tecnologie a basso impatto ambientale. Queste soluzioni di credito “green” mirano a sostenere progetti di riqualificazione energetica, impianti solari e pratiche agricole sostenibili, rafforzando il legame tra crescita economica e tutela del territorio.

Dichiarazioni dei responsabili

Il presidente della banca, Angelo Vita, ha sottolineato l’importanza di “investire nella formazione e nella consapevolezza ecologica delle nuove generazioni” per costruire un futuro economicamente stabile e ambientalmente rispettoso. Vita ha aggiunto che il lavoro di Mattia dimostra “quanto la sensibilità e la creatività siano presenti tra i giovani quando affrontano temi cruciali come la transizione ecologica”. Il dirigente ha confermato l’impegno della banca a continuare a promuovere iniziative che coniughino crescita sociale, sostenibilità e eccellenza educativa.