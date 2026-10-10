Il Gruppo Romano ha dato alla stampa il Bilancio di sostenibilità 2025 terza edizione di un documento che sintetizza un anno di investimenti su capitale umano, rispetto ambientale e radicamento nel territorio siciliano. Il risultato è una panoramica ricca di numeri, progetti e partnership, che mostra come l’azienda stia tradendo la propria missione in azioni concrete.

Con 52 punti vendita sparsi su tutta la Sicilia, più di 90 affiliati e 1.780 collaboratori il gruppo rappresenta una realtà imponente. Il 2025 ha però segnato anche una fase di rinnovo: il nuovo Famila di Piazza Marina a Palermo e il rinnovato I Centesimo di Alcamo sono esempi di spazi modernizzati per rispondere alle esigenze dei consumatori.

Formazione, parità di genere e partnership strategiche

Nel corso dell’anno sono state erogate 2.860 ore di percorsi formativi in ambito manageriale, relazionale, digitale e tecnico-specialistico; tra queste, 266 ore dedicate all’utilizzo di Power BI. Gli interventi sono stati realizzati in collaborazione con partner esterni qualificati, garantendo un aggiornamento continuo delle competenze. Il risultato più significativo è stato il conseguimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, che testimonia l’impegno dell’azienda verso un ambiente di lavoro più equo.

Le Onde: supporto concreto alle donne in difficoltà

La partnership con Le Onde è stata potenziata nel 2025. Attraverso campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere, percorsi formativi mirati, inserimento lavorativo e iniziative per l’autonomia economica, il gruppo ha sostenuto numerose donne che hanno vissuto situazioni di fragilità, dimostrando che responsabilità sociale è parte integrante della strategia aziendale.

Impegno ambientale e progetti di solidarietà

Il Clean Up Day di Plastic Free, sponsorizzato da Famila a Palermo, ha riunito circa 200 volontari per la raccolta di 1.000 kg di rifiuti presso il Foro Italico. Parallelamente, il progetto “Dai valore ai tuoi rifiuti: smaltisci e risparmia”, realizzato con RAP – Risorse Ambiente Palermo, incentiva i cittadini a differenziare correttamente i rifiuti, premiandoli per il loro impegno ecologico.

L’aspetto solidale si è concretizzato anche attraverso l’arrotondamento solidale con Worldcoo. I clienti hanno devoluto 16.640 euro a Piccoli Battiti e oltre 42 mila euro a casa del Sorriso, dimostrando come la spesa quotidiana possa diventare veicolo di generosità collettiva.

Arte, comunicazione digitale e valorizzazione del territorio

Per rendere il bilancio più vivido, il gruppo ha nuovamente collaborato con l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Uno contest creativo ha coinvolto gli studenti, le cui opere sono state inserite nella copertina e nei vari capitoli del documento, creando un ponte tra creatività giovanile e strategia aziendale.

Nel 2025 sono nate due iniziative di comunicazione: Famila Inside una serie di contenuti social che ha aperto virtualmente le porte del punto vendita, e Famila’n Fest eventi in Caltanissetta, Catania e Palermo che hanno trasformato i negozi in veri e propri spazi di incontro, valorizzando tradizioni culinarie e culturali locali.

Il messaggio ricorrente del bilancio è sintetizzato nello slogan “Insieme, facciamo la differenza”. Il documento non è soltanto una raccolta di dati, ma un piano d’azione che illustra come crescita, innovazione e radicamento territoriale possano convivere per costruire un futuro più sostenibile.