Se si sta pensando di sostituire i propri vecchi avvolgibili con nuove tapparelle per i propri serramenti a Lodi e provincia, allora il materiale con il quale sono stati prodotti risulta essere il primo elemento che determina sia il livello di sicurezza che di isolamento, oltre alla durata e al comfort delle quali dispongono durante l’utilizzo nel quotidiano.

PVC e alluminio: perché sono i materiali più utilizzati

Sul mercato esistono tapparelle in PVC, alluminio, acciaio e legno. Le ultime due sono scelte più di nicchia: l’acciaio è molto pesante e pensato per esigenze di sicurezza elevate, mentre il legno richiede manutenzione costante.

Per la maggior parte delle abitazioni, la scelta reale si gioca tra:

PVC , economico, isolante, leggero

, economico, isolante, leggero Alluminio, stabile, resistente, sicuro

Entrambi possono essere installati su sistemi manuali o motorizzati e si integrano facilmente con infissi moderni.

Tapparelle in PVC: leggere, isolanti, convenienti

Il PVC è un materiale plastico con ottime proprietà isolanti.

È ideale quando si cerca un prodotto:

economico

leggero e facile da manovrare

con buona capacità di isolamento termico

resistente all’umidità

che richiede poca manutenzione

Il PVC è perfetto per:

finestre piccole o medie

piani alti, dove non serve una protezione antintrusione elevata

zone umide o fredde

chi cerca un buon isolamento senza spendere troppo

Limiti del PVC:

tende a deformarsi con il calore intenso

non è adatto a finestre molto ampie

i colori scuri possono scolorire nel tempo

offre una resistenza limitata allo scasso

In sintesi: ottimo per comfort e risparmio, meno per sicurezza e grandi dimensioni.

Tapparelle in alluminio: robuste, stabili, sicure

L’alluminio è un materiale leggero ma molto resistente. Le tapparelle in alluminio moderne sono quasi sempre coibentate, cioè dotate di un’anima in poliuretano che migliora isolamento e stabilità.

Sono la scelta ideale quando servono:

robustezza e durata nel tempo

stabilità anche con il sole forte

resistenza a vento, grandine e agenti atmosferici

colori scuri che non si deformano

maggiore sicurezza contro sollevamenti forzati

L’alluminio è perfetto per:

finestre ampie

piani terra o zone esposte

abitazioni con finiture di pregio

chi desidera un’estetica moderna e uniforme

Limiti dell’alluminio:

costa più del PVC

isola leggermente meno dal punto di vista termico

senza guide laterali con spazzolini può risultare rumoroso

In sintesi: ideale per sicurezza, durata e grandi aperture.

PVC o alluminio? La scelta dipende dal contesto

Non esiste un materiale “migliore in assoluto”: esiste quello più adatto alla tua casa.

Scegli PVC se:

vuoi contenere il budget

hai finestre piccole o medie

vivi ai piani alti

cerchi isolamento termico

non hai esigenze di sicurezza elevate

Scegli alluminio se:

hai finestre grandi

vivi al piano terra o in zone esposte

vuoi una tapparella stabile anche con il sole forte

desideri un’estetica moderna e colori scuri

cerchi un prodotto duraturo e resistente

E le tapparelle in acciaio o legno?

Acciaio

massima sicurezza

molto pesanti, quasi sempre motorizzate

ottime per negozi, uffici, piani terra

richiedono un investimento più alto

Legno

estetica calda e naturale

richiede manutenzione frequente

sensibile agli agenti atmosferici

oggi più resistente grazie a verniciature moderne

Sono scelte specifiche, non adatte alla maggior parte delle abitazioni standard.

Il ruolo decisivo dell’installazione

Una tapparella, anche se di ottima qualità, perde efficacia se installata male. Una posa professionale garantisce:

scorrimento fluido

assenza di attriti e rumori

perfetta integrazione con i serramenti

maggiore durata nel tempo

sicurezza contro sollevamenti indesiderati

Per questo è importante affidarsi a un serramentista esperto che conosca materiali, guide, cassonetti e motorizzazioni.

Conclusione: i veri alleati dei tuoi serramenti

PVC e alluminio sono i materiali che offrono il miglior equilibrio tra prestazioni, estetica e durata. La scelta dipende dal contesto, dalle dimensioni delle finestre e dal livello di sicurezza richiesto.

Un professionista specializzato in serramenti può valutare la tua casa, le tue esigenze e consigliarti la soluzione più efficace, evitando errori che potresti pagare negli anni.