Negli ultimi anni la compliance aziendale non è più vista come una mera formalità, ma come una risorsa capace di generare vantaggi concreti in termini di efficienza operativa e reputazione sul mercato. Il concetto di conformità si è ampliato includendo aspetti legati al clima, alla sicurezza, alla biodiversità e alla parità di genere, spingendo le imprese di ogni dimensione a rivedere i propri sistemi gestionali.

Le nuove ISO 9001:2026 e 14001:2026: un quadro più ampio per qualità e ambiente

Le revisioni più recenti delle norme ISO 9001 e ISO 14001 pubblicate per la prima volta dal 2015, introducono requisiti specifici su cambiamento climatico, uso efficiente delle risorse e misurazione delle performance ambientali. La versione 9001 pone l’accento sulla cultura della qualità, sull’etica, sull’attenzione al cliente e sul miglioramento continuo, mentre la 14001 approfondisce biodiversità e resilienza climatica. Questi cambiamenti non interessano solo le grandi realtà: i piccoli fornitori, inseriti nelle filiere, sono sempre più chiamati a dimostrare evidenze di rispetto per ambiente, qualità e sicurezza per mantenere o migliorare il proprio vendor rating.

Conferenza a Bergamo: la compliance come leva competitiva

Il 20 ottobre, presso l’auditorium di Confartigianato in via Torretta 12 a Bergamo, si è tenuto l’incontro intitolato “La compliance aziendale come vantaggio competitivo”. Tra i relatori c’erano Lorenzo Pinetti, presidente di Confartigianato Imprese Bergamo, la prof.ssa Stefania Servalli dell’Università di Bergamo, l’ing. Vincenzo Patti di Assotic e il procuratore emerito Benito Melchionna. Il dibattito ha sottolineato che le certificazioni ISO, se integrate nella strategia d’impresa, consentono di utilizzare meglio le risorse, di prendere decisioni basate su dati sistematizzati e di comunicare con maggiore credibilità verso clienti e partner.

Sostenibilità, reputazione e credibilità nella comunicazione

Un recente studio di FFIND rivela che il 77 % dei consumatori italiani resta scettico rispetto alle dichiarazioni di sostenibilità dei brand, mentre il 47 % degli investitori ESG fatica a verificare l’attendibilità dei report, secondo la indagine 2025 di Morningstar Sustainalytics. In questo contesto, la comunicazione sostenibile deve diventare parte integrante della definizione degli obiettivi aziendali, non un semplice messaggio a posteriori. Professionisti come Corrado Tomassini di Havas PR Italia e Giovanni Ravelli di SCS Consulting evidenziano che la convergenza tra compliance normativa e narrazione trasparente è la chiave per trasformare il capitale ESG in una vera leva di posizionamento.

Assetti organizzativi: le linee guida del CNDCEC del 4 maggio 2026

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato, il 4 maggio 2026, un documento di riferimento per la valutazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il manuale, destinato a Consulenti Tecnici d’Ufficio e periti, offre una serie di checklist, principi metodologici e buone pratiche per individuare tempestivamente segnali di squilibrio e per strutturare sistemi di controllo capaci di produrre informazioni utili alla gestione. La guida insiste sul superamento degli adempimenti formali: i processi documentati devono tradursi in azioni concrete, proporzionate alla complessità dell’impresa, e integrarsi con i modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Implicazioni operative per le PMI

Per le piccole e medie imprese, l’adozione di ISO e di un assetto organizzativo solido non deve essere vista come un costo, ma come un investimento in qualificazione e resilienza. Gli strumenti suggeriti – budget, reporting direzionale, analisi dei flussi di cassa e protocolli di gestione del rischio – consentono di verificare la capacità di sostenere l’attività per almeno dodici mesi, come richiesto dall’articolo 3 del Codice della crisi d’impresa. Il supporto di un commercialista esperto facilita l’individuazione delle lacune, la pianificazione di interventi correttivi e la trasformazione della compliance in un vero motore di crescita.