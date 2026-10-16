Scopri i prossimi workshop di PRO‑BEN per migliorare studio, relazioni e benessere psicologico.

Il progetto PRO-BEN continua la sua missione di supportare gli studenti universitari attraverso una serie di incontri formativi pensati per affrontare le sfide tipiche del percorso accademico. Dal 23 ottobre al 14 dicembre 2026, il Dipartimento di Scienze Politiche e la Scuola di Economia Aziendale ospiteranno workshop e mini-corsi che coprono tre macro-aree: vita universitaria, relazioni sociali e salute mentale. Le attività sono guidate da professioniste qualificate e sono aperte a tutti gli iscritti, previa prenotazione.

Orientamento e gestione del percorso di studio

Quale futuro per me? – workshop di auto-orientamento

Il workshop si svolgerà il 23 ottobre 2026, dalle 10:00 alle 12:00, nell’aula 0B del Dipartimento di Scienze Politiche (Via G. Chiabrera, 199). La dottoressa Anna Consuelo Cerichelli guiderà gli studenti in un percorso di riflessione mirato a far emergere interessi, attitudini e valori personali. Attraverso esercizi pratici, i partecipanti potranno identificare le proprie risorse e costruire una visione più coerente del loro futuro professionale. Prenotazione obbligatoria tramite il link dedicato.

Time management: architetti del proprio tempo – mini-corso

Quattro incontri, previsti per il 28 ottobre, 4, 11 e 18 novembre 2026, dalle 15:30 alle 17:30, si terranno nella aula 2D (2° piano) del medesimo dipartimento. La dottoressa Federica Lino proporrà strategie di pianificazione tecniche per definire obiettivi misurabili e metodi per contrastare la procrastinazione. Verranno inoltre discussi i meccanismi di gestione dello stress e l’equilibrio tra studio e vita personale, con esercitazioni pratiche e momenti di confronto. La partecipazione richiede prenotazione anticipata.

Perfetti domani – dal perfezionismo alla concretezza

Il mini-corso, curato dalla dottoressa Ramona Fimiani, prevede tre sessioni (23 e 30 novembre, 14 dicembre 2026) in sede da definire. L’obiettivo è far riconoscere le trappole del perfezionismo e i motivi della procrastinazione, per poi sperimentare strumenti concreti che consentano di agire passo dopo passo. Gli incontri saranno incentrati su esercizi di auto-osservazione e su tecniche per superare l’ansia da prestazione. Anche per questi appuntamenti è necessaria la prenotazione.

Relazioni e dinamiche sociali

Gelosia: tra amore, paura e controllo

Il 29 ottobre 2026, dalle 15:00 alle 17:00, la dottoressa Carolina Papa condurrà un workshop all’Aula 14 della Scuola di Economia Aziendale (Via Silvio D’Amico, 77). Verrà analizzata la gelosia come esperienza emotiva, esplorando i suoi meccanismi psicologici, il ruolo della fiducia e le strategie di regolazione emotiva. L’attività mira a incrementare la consapevolezza e a promuovere relazioni più equilibrate. Iscrizione mediante link.

Perché si tradisce? – analisi psicologica del tradimento

Programmato per il 19 novembre 2026 (sede e orario da definire), il workshop della dottoressa Carolina Papa indaga il tradimento da una prospettiva cognitivo-relazionale. Si discuterà di bisogni affettivi, paura dell’intimità e dipendenza emotiva, offrendendo una lettura oltre il semplice giudizio morale. I partecipanti potranno confrontarsi su casi pratici e apprendere strategie di comunicazione più efficaci. Prenotazione obbligatoria.

Comunicazione assertiva – parlare e ascoltare con rispetto

Il 26 novembre 2026 (luogo e orario da definire) la stessa dottoressa Papa condurrà un workshop focalizzato sull’assertività nella comunicazione. Verranno illustrate le differenze tra stili passivo, aggressivo e assertivo e forniti esercizi per migliorare l’ascolto attivo, l’espressione dei bisogni e la gestione dei conflitti. L’obiettivo è favorire relazioni più sane sia in ambito universitario sia personale. La partecipazione è riservata a chi si registra tramite il link.

I sistemi motivazionali: mappa segreta delle relazioni

Due incontri, il 9 e il 16 dicembre 2026 (luogo e orario da definire), saranno tenuti dalla dottoressa Laura Pieroni. Il mini-corso approfondirà i diversi sistemi motivazionali che influenzano i comportamenti interpersonali, aiutando i partecipanti a riconoscere i propri bisogni fondamentali e quelli degli altri. La prima sessione avrà un taglio teorico, la seconda sarà esperienziale, con esercizi pratici per applicare le conoscenze nella vita quotidiana. È richiesta la prenotazione.

Salute mentale e strategie di benessere

Sotto pressione: riconoscere lo stress e ritrovare l’equilibrio

Il mini-corso, condotto dalla dottoressa Anna Consuelo Cerichelli, si svolgerà il 6 e il 13 novembre 2026 (sede e orario da definire). Verranno analizzati i segni psicologici e fisiologici dello stress le cause scatenanti e le tecniche di recupero energetico. Attraverso attività pratiche, i partecipanti impareranno a gestire l’attivazione, migliorare la concentrazione e preservare il benessere quotidiano. È necessaria la prenotazione.

Né invisibili né perfetti: il valore di essere sé stessi

Il 2 dicembre 2026 (sede e orario da definire) la dottoressa Laura Pieroni guiderà un workshop dedicato all’autenticità. Si discuterà di confronti sociali aspettative personali e del bisogno di accettazione. I partecipanti saranno incoraggiati a riconoscere i propri limiti e a valorizzare le proprie risorse, per vivere lo studio e le relazioni con maggiore serenità. La partecipazione è su prenotazione.

Quando l’ansia diventa un ostacolo – workshop pratico

Il 11 dicembre 2026 (sede e orario da definire), la dottoressa Anna Consuelo Cerichelli condurrà un workshop sull’ansia. Si esaminerà il funzionamento dell’ansia, i fattori che ne alimentano la persistenza e le strategie di coping, evitando metodi controproducenti come l’evitamento o il controllo eccessivo. Attraverso discussioni di gruppo e esercizi pratici, i partecipanti acquisiranno strumenti per gestire l’ansia in modo efficace. È obbligatorio riservare il posto via link.

Tutti gli appuntamenti rientrano nel progetto PRO-BEN ideato per promuovere il benessere psicologico e accompagnare gli studenti lungo il loro percorso universitario.