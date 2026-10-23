Carbon-X, sviluppato da Diego di Bernardo e partner internazionali, promette di rendere più veloce l'analisi delle varianti genetiche e di aprire nuove strade nella medicina di precisione.

Un nuovo modello di intelligenza artificiale denominato Carbon-X è stato rilasciato con licenza aperta, con l’obiettivo di semplificare l’interpretazione del genoma umano. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il gruppo di Diego di Bernardo, vicedirettore del Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) e professore all’Università Federico II di Napoli, la Zhongguancun Academy di Pechino e la piattaforma Hugging Face. Grazie a questa sinergia, il modello combina competenze di genomica, ingegneria biomedica e calcolo ad alta scala.

Carbon-X: un traduttore tra DNA e linguaggio naturale

Il cuore di Carbon-X è la capacità di leggere e scrivere sequenze di DNA a partire da richieste formulate in lingua corrente. Gli scienziati possono, ad esempio, chiedere al modello di prevedere l’effetto di una mutazione, di individuare regioni regolatorie o di generare una sequenza genomica nuova. Il risultato è una risposta contestualizzata e comprensibile, simile a quella fornita da un assistente virtuale, ma applicata a dati biologici.

Prestazioni pari ai sistemi proprietari

Secondo le prove fornite dagli sviluppatori, Carbon-X si posiziona tra i modelli open source più avanzati per la genomica, avvicinandosi alle performance dei più costosi sistemi commerciali. Il modello conta 14 miliardi di parametri ed è stato addestrato su una combinazione di testi scientifici e dati genomici, consentendo di rispondere a interrogazioni su mutazioni o di progettare sequenze con un costo computazionale mille volte inferiore a quello di soluzioni di fascia alta.

Applicazioni concrete nella ricerca sulle malattie rare

Il team di TIGEM ha utilizzato Carbon-X per definire casi studio focalizzati sulla diagnosi delle malattie genetiche rare. In questi test, il modello ha valutato varianti poco conosciute, suggerendo possibili patogenicità e facilitando l’assegnazione di una diagnosi genetica a pazienti ancora non identificati. Il dottorato di ricerca Maurizio Fiusco ha svolto un ruolo cruciale nella fase di testing, verificando la capacità del modello di gestire scenari clinici complessi.

Verso la medicina di precisione

Oltre alla diagnosi, Carbon-X apre la strada alla progettazione di sequenze di DNA per terapie geniche e per lo studio dei meccanismi di regolazione genica. La possibilità di generare nuove sequenze in silico, mantenendo il controllo sui dati sensibili grazie alla licenza Apache 2.0, permette a laboratori di tutto il mondo di sperimentare in modo sicuro e replicabile, senza dipendere da infrastrutture proprietarie.

Open source e tutela dei dati genomici

Il rilascio di codice, dati di addestramento e tool di valutazione sotto licenza aperta rende Carbon-X fruibile direttamente sulle infrastrutture locali dei ricercatori. Questo aspetto è fondamentale per la privacy dei dati genomici, un tema particolarmente delicato in ambito biomedico. Gli utenti mantengono il pieno controllo delle informazioni, riducendo i rischi di esposizione non autorizzata.

Carbon-X rappresenta un passo significativo verso una ricerca genomica più democratica. Se ulteriormente validato, potrà accelerare la scoperta di nuove terapie, migliorare la diagnosi di patologie rare e rendere l’intelligenza artificiale un alleato quotidiano per i biologi di tutto il mondo.