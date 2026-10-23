Scopri come capire se i tuoi occhi sono stressati, quali abitudini adottare e i rimedi più efficaci per una vista più fresca.

Il continuo utilizzo di computer, smartphone e tablet ha trasformato la nostra quotidianità, ma porta con sé un nemico silenzioso: lo stress visivo. Quando gli occhi devono fissare a lungo superfici luminose, il muscolo ciliare si affatica, la superficie corneale si secca e la concentrazione mentale cala. Questo fenomeno non è limitato a chi lavora in ufficio, ma colpisce chiunque trascorra diverse ore al giorno davanti a schermi, anche durante le pause di svago.

Sintomi più frequenti dello stress visivo

Tra i segnali più ricorrenti troviamo una sensazione di stanchezza oculare, spesso descritta come tensione nella zona intorno agli occhi. A questo si aggiunge il tipico mal di testa, che solitamente si concentra nella fronte o nelle tempie. La visione offuscata è un altro indizio, soprattutto dopo sessioni prolungate di lettura digitale, mentre la secchezza o irritazione deriva dalla diminuzione della frequenza di ammiccamento, lasciando la superficie oculare esposta.

Strategie quotidiane per ridurre l’affaticamento

Una delle tecniche più semplici e comprovate è la regola 20-20-20: ogni 20 minuti guardare un oggetto distante almeno 6 metri per 20 secondi. Questo permette al muscolo ciliare di rilassarsi. Parallelamente, è consigliabile regolare la luminosità dello schermo affinché sia compatibile con l’illuminazione ambientale; una luce troppo intensa o troppo debole aumenta lo sforzo visivo. L’uso di occhiali con filtro blu riduce l’impatto della luce ad alta energia emessa dagli schermi, diminuendo l’irritazione della retina.

Altri accorgimenti ergonomici

Mantenere una distanza di circa 50-70 cm dallo schermo, con la parte superiore del monitor all’altezza degli occhi, favorisce una postura naturale. Il posture corretto evita tensioni al collo e alle spalle, che possono peggiorare il disagio visivo. In ambienti particolarmente asciutti, un umidificatore o gli spray lacrimali aiutano a contrastare la secchezza corneale.

Prodotti Neoftil per il comfort oculare

Per chi necessita di un supporto aggiuntivo, la linea Neoftil del Laboratorio della Farmacia propone soluzioni specifiche. Neoftil® Hydra è una soluzione sterile a pH fisiologico contenente acido ialuronico reticolato e urea; grazie alla sua struttura reticolata, trattiene l’acqua sulla superficie oculare fornendo idratazione prolungata, ideale per chi indossa lenti a contatto. Neoftil® Protection combina sodio ialuronato e ipromellosa, due lubrificanti capaci di legare grandi quantità d’acqua, garantendo una protezione duratura contro secchezza, rossore e affaticamento.

Neoftil Hydra: idratazione profonda

La presenza di acido ialuronico reticolato conferisce a Neoftil Hydra una viscosità elevata, creando una pellicola protettiva su cornea e congiuntiva. Questa azione non solo allevia la sensazione di secchezza, ma favorisce anche la rigenerazione delle cellule epiteliali, migliorando il comfort per chi utilizza prolungate sessioni al computer.

Neoftil Protection: azione lubrificante prolungata

Con una concentrazione pari allo 0,2 % di sodio ialuronato e 0,2 % di ipromellosa, Neoftil Protection forma una barriera idratante capace di persistere per ore, riducendo la frequenza del battito palpebrale necessario per mantenere l’umidità. È indicato per chi soffre di irritazione dovuta a esposizione prolungata a luci artificiali.

Salviette sterili monouso: pulizia delicata

Le salviette Neoftil sono imbevute di una soluzione a pH isolacrimale contenente glicerolo vegetale, estratti di aloe ferox, malva e agrume. Queste componenti conferiscono proprietà detergenti, emollienti e normalizzanti della flora cutanea perioculare, rendendole ideali per rimuovere impurità senza irritare la zona sensibile intorno agli occhi.

Infine, una visita oculistica regolare rimane fondamentale: l’oculista può rilevare segni precoci di patologie correlate allo stress visivo e consigliare trattamenti personalizzati. Integrare le abitudini sane con prodotti mirati permette di mantenere la vista fresca e ridurre il disagio quotidiano.