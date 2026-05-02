Carenza di ferro: come capire se la stanchezza è più di uno stress passeggero

Il 02 Maggio 2026 molte persone attribuiscono la propria spossatezza allo stress, ma dietro a una stanchezza persistente può celarsi una carenza di ferro. Con la consulenza della dottoressa Sara Farnetti, esperta in Medicina interna e Fisiopatologia del metabolismo e della nutrizione, esploriamo come riconoscerla, quando servirsi degli esami e quali cambiamenti alimentari possono fare la differenza.

Una sensazione di affaticamento che non passa non va data per scontata: spesso è il modo che il corpo usa per chiedere attenzione. Imparare a distinguere i sintomi caratteristici della carenza di ferro e adottare semplici accorgimenti dietetici può evitare errori diagnostici e trattamenti non necessari.

Perché manca il ferro: cause e contesti a rischio

Le ragioni per cui si sviluppa una carenza di ferro sono molteplici. Tra le cause più comuni ci sono le mestruazioni abbondanti e i periodi di aumentato fabbisogno come l’adolescenza, la gravidanza e l’allattamento; anche l’attività fisica intensa può richiedere più minerale. Esistono poi condizioni che determinano un malassorbimento: celiachia, gastrite atrofica, infezione da Helicobacter pylori o alterazioni del microbiota intestinale (disbiosi) possono ridurre l’assorbimento. Infine, alcuni farmaci e uno stile alimentare povero di frutta, verdura e cibi integrali favoriscono l’insorgere della carenza.

Sintomi tipici e come distinguerli dallo stress

Il sintomo principale è una stanchezza profonda, più simile a spossatezza che a semplice sonnolenza: persiste nonostante il riposo e può accompagnarsi a fiato corto, tachicardia, pallore cutaneo, mal di testa, unghie fragili e perdita di capelli. Altri segnali frequenti sono la sensazione di freddo e comportamenti alimentari insoliti come il desiderio di ghiaccio (pagofagia). La stanchezza dovuta allo stress tende invece a variare nel tempo ed è spesso collegata a disturbi del sonno o carenze di altri minerali come calcio, magnesio e potassio. L’unico modo per chiarire è l’esame del sangue: emocromo, ferro sierico e ferritina sciolgono ogni dubbio diagnostico.

Cosa mangiare: il ruolo di ferro eme e non eme

Dal punto di vista nutrizionale esistono due forme principali di ferro: il ferro eme e il ferro non eme. Il ferro eme è più biodisponibile ed è presente nella carne, nel pollo, nel pesce (in particolare fegato e molluschi). Il ferro non eme si trova nei vegetali come legumi, radicchio, bietole, spinaci, frutta secca, cacao e cereali integrali ed è più vulnerabile a fattori che ne inibiscono l’assorbimento, come i fitati e le fibre. Un esempio pratico: 100 g di tonno al naturale contengono circa 1–1,3 mg di ferro eme, mentre 100 g di radicchio crudo possono fornire fino a 7–8 mg di ferro non eme, ma la quantità effettivamente assorbita dipende dall’abbinamento dei cibi.

Strategie per migliorare l’assorbimento

Per chi predilige una dieta vegetale è importante adottare accorgimenti: mettere in ammollo e, quando possibile, favorire la germogliazione dei legumi riduce i fitati; associare sempre alimenti ricchi di vitamina C (succo di limone, agrumi, kiwi, fragole, ananas) aumenta l’assimilazione del ferro non eme. Consumare verdure crude apporta enzimi e composti utili; inserire uova nel pasto può migliorare la densità nutrizionale. Per chi mangia carne e pesce, il problema dell’assorbimento è meno critico, ma è consigliabile moderare il consumo di specie ad alto contenuto di metalli per motivi di contaminazione ambientale.

Integrazione, precauzioni e consigli pratici

L’integrazione con ferro non è da considerare automaticamente: va valutata dal medico. In generale, quando la ferritina scende sotto i 15–20 ng/ml e l’emocromo mostra un’anemia da carenza di ferro, l’integrazione è indicata. Il medico stabilirà il tipo e la durata del trattamento, tenendo conto di condizioni particolari come gravidanza o allattamento. Gli integratori orali spesso provocano disturbi gastrointestinali (nausea, diarrea, bruciore), perciò vengono talvolta assunti a stomaco pieno per migliorare la tollerabilità, nonostante l’assorbimento sia migliore a stomaco vuoto.

Abitudini da evitare e risorse utili

Per ottimizzare l’assorbimento del ferro è utile aspettare almeno un’ora e mezza dopo il pasto prima di bere caffè, tè, latte o mangiare cioccolato fondente, perché tannini e latticini riducono la biodisponibilità. Anche vini molto tannici possono interferire. Per informarsi e trovare materiali pratici si può consultare la campagna «Meglio saperlo» di Fondazione Onda Ets, intitolata «Sei sicura di avere una salute di…ferro?», che offre opuscoli e un podcast dedicato al tema. In ogni caso, il consiglio è semplice: ascoltare i segnali del corpo, fare gli esami ematici quando i sintomi persistono e rivolgersi al medico per un piano nutrizionale e terapeutico personalizzato.