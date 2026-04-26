74 Trento Film Festival: programma ufficiale e appuntamenti principali

Il 74 Trento Film Festival presenta il suo programma completo online, proponendo una rassegna che unisce cinema, letteratura e iniziative per le nuove generazioni. La manifestazione si svolge a Trento dal 24 Aprile – 3 Maggio 2026 e offre percorsi diversi: dalle proiezioni internazionali alle presentazioni editoriali, fino a proposte musicali e attività all’aperto. In questo testo trovi una panoramica delle principali sezioni, alcuni appuntamenti consigliati e i dettagli pratici per partecipare alle iniziative più interessanti.

Accanto alle proiezioni, il festival ospita la rassegna MontagnaLibri, una vetrina dedicata all’editoria di montagna, e la sezione indipendente T4Future, pensata per le nuove generazioni e i progetti emergenti. Inoltre, il programma stagionale include TFF 365, che porta proiezioni e incontri in tutta Italia, e l’edizione del festival prevista a Bolzano, TFF Bolzano. Il calendario dettagliato è consultabile online e permette di filtrare per luoghi, orari e tipologie di evento.

Sezioni e proposte principali

Tra le sezioni centrali spicca MontagnaLibri, la rassegna internazionale dell’editoria di montagna dove incontri con autori, presentazioni e dibattiti fanno da cornice alle proiezioni cinematografiche. Parallelamente, T4Future raccoglie proposte sperimentali e progetti rivolti ai giovani, con focus su tecnologie, linguaggi creativi e nuove forme di racconto della montagna. La distribuzione annuale TFF 365 estende l’impatto del festival durante tutto l’anno, mentre TFF Bolzano replica l’esperienza in una dimensione territoriale diversa, ampliando la platea degli spettatori.

MontagnaLibri e T4Future: strumenti e linguaggi

La sezione MontagnaLibri non è solo una fiera editoriale: è un luogo di confronto in cui storie, reportage e saggi si intrecciano con il linguaggio visivo del cinema. Gli incontri prevedono tavole rotonde, presentazioni e letture pubbliche, favorendo il dialogo tra autori, registi e pubblico. T4Future, invece, mette al centro la creatività giovanile, con workshop e proiezioni che esplorano il rapporto tra tecnologia e ambiente, proponendo un approccio sperimentale ai temi della montagna e della sostenibilità.

Eventi in città e appuntamenti consigliati

Il festival si snoda in diverse sedi cittadine: sale conferenze, chiostri storici e spazi all’aperto. Una proposta pensata per rigenerare corpo e mente è la pratica di yoga e meditazione guidata da Lorenza Sonn (quieteBeautyConcept&yoga), un momento aperto a tutti che si svolge nel Giardino del Castello del Buonconsiglio, in Via Bernardo Clesio, 5 a Trento. L’attività combina movimento consapevole, respirazione e una meditazione guidata per favorire presenza ed equilibrio, proponendo una pausa attiva nel contesto del festival.

Vette fragili: incontri e storie di alpinismo

Tra gli appuntamenti segnalati, il 25 Aprile alle ore 18:00 si tiene Vette fragili presso la Sala conferenze del MUSE – Trento (Corso del Lavoro e della Scienza, 3). L’incontro vede la partecipazione di François Cazzanelli, alpinista, guida alpina e membro del soccorso alpino valdostano, che racconta la sua decennale relazione con il Kimshung in Nepal. La presentazione intreccia esperienze personali, riflessioni sulle condizioni di montagna e il valore del soccorso alpino, offrendo al pubblico spunti per comprendere la complessità dell’alpinismo contemporaneo.

Polifonia Live: musica partecipativa

Il 30 Aprile alle 21:30, nel Chiostro degli Agostiniani (Vicolo San Marco, 1 – Trento), è in programma Polifonia Live, un concerto interattivo con Johnny Mox e Chiara Fazi. L’evento invita il pubblico a diventare parte attiva dell’esperienza corale: ispirato al fumetto pubblicato da Coconino Press, il progetto combina musica e partecipazione collettiva, trasformando gli spettatori in coprotagonisti di un’opera condivisa. È un esempio di come il festival mescoli linguaggi diversi per creare momenti memorabili.

Partecipazione e informazioni pratiche

Per consultare il calendario completo e prenotare gli eventi è disponibile il programma online del 74 Trento Film Festival, dove sono indicati orari, sedi e modalità di accesso. Molte iniziative prevedono posti limitati e registrazione anticipata; altre si svolgono all’aperto e richiedono semplicemente la presenza sul luogo indicato. Tra le proposte continuative spiccano le attività distribuite con TFF 365, che mantengono viva la programmazione anche dopo la chiusura ufficiale del festival.

Il festival offre un ventaglio di esperienze pensate per appassionati di cinema, lettori, famiglie e giovani creativi: dalle proiezioni internazionali alle attività pratiche come la sessione di yoga nel Giardino del Castello del Buonconsiglio, passando per incontri di approfondimento su alpinismo e narrativa di montagna. Consultando il programma ufficiale si possono pianificare le visite e non perdere gli eventi consigliati, come Vette fragili e Polifonia Live, che rappresentano due facce del rapporto tra uomo e montagna: il racconto esperienziale e la partecipazione collettiva.