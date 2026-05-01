Proteggersi dal melanoma: il ruolo dell’abbigliamento e le regole degli esperti

Negli ultimi anni la prevenzione del melanoma ha assunto una priorità crescente nelle campagne di salute pubblica. La Fondazione Melanoma ha promosso l’iniziativa “Vestiti di Prevenzione” in vista della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma del 2 maggio per richiamare l’attenzione su un tema spesso frainteso: la differenza tra protezione chimica offerta dalle creme e quella fisica garantita dai capi di abbigliamento. È fondamentale capire come combinare strumenti diversi per minimizzare l’esposizione ai raggi UV senza rinunciare al tempo all’aperto.

Le evidenze scientifiche recenti mostrano che l’uso esclusivo della crema solare può creare un falso senso di sicurezza, mentre vestire in modo corretto offre una barriera costante e non soggetta a perdite per sudore o acqua. In questo articolo esploreremo i motivi per cui il tessuto può essere più efficace della sola protezione topica, presenteremo suggerimenti pratici raccomandati dagli esperti e spiegheremo come usare le creme in modo responsabile per ottenere la migliore difesa possibile.

Perché i vestiti funzionano come protezione

I capi d’abbigliamento rappresentano una barriera fisica che impedisce direttamente ai fotoni UV di raggiungere l’epidermide. A differenza dei filtri solari, un indumento non si assottiglia col tempo né viene rimosso da acqua o sudore; offre una copertura continua finché è indossato. Inoltre, la presenza del tessuto determina una distribuzione diversa dell’energia solare: materiali, trama e colore influenzano la quantità di radiazione filtrata. Per questi motivi gli esperti considerano l’abbigliamento il primo livello di difesa, soprattutto nelle attività all’aperto prolungate.

Il paradosso della crema solare

Alcuni studi internazionali, incluse analisi su dati della McGill University e della UK Biobank, hanno evidenziato un fenomeno apparentemente controintuitivo: l’uso frequente di crema solare è risultato associato a un rischio più elevato di diagnosi in certi contesti. Questo non implica che le creme siano dannose, ma riflette un pattern comportamentale: chi si sente protetto tende a prolungare l’esposizione senza riapplicare adeguatamente il prodotto. I dermatologi sottolineano che la crema deve essere considerata un complemento e non una licenza per restare al sole a lungo.

Cinque regole pratiche degli esperti

Per tradurre la teoria in azioni concrete, la Fondazione Melanoma e specialisti come Paolo Ascierto propongono semplici raccomandazioni. Prima regola: coprire senza soffocare scegliendo tessuti che favoriscano la traspirazione, come lino o cotone leggeri, o materiali tecnici studiati per lo sport. Seconda regola: preferire colori scuri o vivaci per aumentare la capacità di assorbire i raggi; il bianco, al contrario, offre minore schermatura. Queste scelte devono però bilanciare protezione e comfort termico, soprattutto nelle giornate calde.

Occhiali, cappelli e accessori

L’uso di occhiali da sole conformi e di cappelli a tesa larga è spesso trascurato ma cruciale: proteggono il contorno occhi, le orecchie, la nuca e il cuoio capelluto, aree frequentemente colpite. Un cappello con tesa di almeno 7 centimetri è raccomandato per ridurre l’irradiazione diretta. Gli occhiali devono avere montature avvolgenti per limitare i raggi riflessi da acqua e sabbia; la protezione degli occhi è una parte essenziale della prevenzione delle lesioni indotte dai raggi UV.

Materiali, UPF e corretta applicazione della crema

Oggi esistono tessuti tecnici con indice di protezione dichiarato: l’UPF (Ultraviolet Protection Factor) valuta quanto un indumento blocca i raggi UV. Un capo con UPF 50+ può bloccare circa il 98% della radiazione e rappresenta una scelta eccellente per attività prolungate. Se si opta per stoffe naturali come cotone o lino, è utile sapere che trame leggere lasciano passare più radiazioni rispetto a tessuti più fitti. Per quanto riguarda le creme, i dermatologi raccomandano una protezione minima di SPF 50 e la riapplicazione ogni due ore o subito dopo il bagno: nessuna formulazione è completamente resistente all’acqua.

Combinare strategie per la massima efficacia

La chiave della prevenzione è la combinazione: abbigliamento protettivo, cappelli, occhiali e crema applicata correttamente riducono il rischio cumulativo. Gli esperti ricordano che quasi il 90% dei casi di melanoma è associato a esposizione eccessiva ai raggi UV, e che scottature anche episodiche possono aumentare sensibilmente il rischio. Pertanto proteggere sistematicamente le aree più esposte e adottare comportamenti consapevoli è fondamentale.

Dove colpisce e cosa dicono i numeri

I dati italiani mostrano un aumento dei casi di melanoma nel tempo: si è passati da circa 6.000 casi nel 2004 a quasi 15.000 casi annui attualmente segnalati. Questa crescita è influenzata dall’invecchiamento della popolazione ma soprattutto dall’aumento dell’esposizione solare nel tempo libero. Le sedi più colpite differiscono per genere: negli uomini è frequente il coinvolgimento del dorso, nelle donne prevalgono le gambe, riflettendo abitudini diverse nell’abbigliamento. Nelle aree del bacino del Mediterraneo, dove l’irraggiamento è alto per gran parte dell’anno, la sorveglianza è ancora più importante.

In conclusione, considerare l’abbigliamento come prima linea di difesa, affiancato da una corretta applicazione della crema solare e dall’uso di accessori protettivi, è la strategia più solida per ridurre il rischio di melanoma. Controlli periodici della pelle e attenzione alle abitudini espositive restano indispensabili: la prevenzione efficace nasce dall’unione di comportamenti semplici e informati.