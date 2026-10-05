Novanta-sette mesi dopo la tragica scomparsa di Chiara Poggi, i suoi genitori, Rita Preda e Giuseppe Poggi, hanno nuovamente messo al centro dell’attenzione mediatica la loro esperienza di lutto. In un intervento al Tempo delle Donne, tenutosi a Milano, la donna ha raccontato gli otto mesi trascorsi lontano dalla casa di famiglia, un luogo che per loro rappresentava l’unica possibilità di ricominciare a vivere. Il ritorno alla dimora di Garlasco ha fatto emergere, in modo crudo e palpabile, la consapevolezza della mancanza della figlia.

Il ritorno a casa: la stanza di Chiara come testimonianza del legame

Rita Preda descrive l’entrata nella camera di Chiara come un confronto diretto con il passato: “c’era ancora tutto, i vestiti, gli oggetti”. Quei beni, ancora presenti, sono diventati per la coppia segni tangibili di un legame che non si spezza con la morte. La psicologia del lutto, infatti, indica che la conservazione di ambienti e oggetti appartenenti alla persona scomparsa può favorire la continuità del rapporto affettivo, senza alcuna imposizione esterna su quando e come farlo. La scelta di mantenere la stanza intatta è quindi una decisione personale, non un “segno” da analizzare dall’esterno.

Il ruolo dei ricordi materiali

Studi recenti, sintetizzati in una revisione pubblicata su Death Studies hanno coniato il termine continuing bonds per descrivere le molte forme con cui i vivi conservano un legame interno con i defunti. La ricerca evidenzia tre temi ricorrenti: la presenza simultanea di conforto e sofferenza la continuità dell’identità relazionale e la ricerca di un significato per la perdita. Gli oggetti di Chiara – i vestiti, i libri, la sua scrivania – rientrano proprio in queste dinamiche, fungendo da ancore emotive che possono, a seconda della persona, alleviare o intensificare il dolore.

La posizione dei genitori sulla giustizia: Stasi rimane il colpevole

Durante la trasmissione di Verissimo, i genitori hanno ribadito con fermezza la loro fiducia nella sentenza del 2015, che ha identificato Alberto Stasi come unico responsabile dell’omicidio. “Per noi è Stasi”, ha affermato Giuseppe Poggi, aggiungendo che, qualora emergessero nuove prove su altri soggetti, accetterebbero la decisione della magistratura. La famiglia ha inoltre dichiarato la disponibilità a restituire il risarcimento ricevuto da Stasi se la giustizia lo richiedesse, precisando che i fondi sono custoditi in un conto corrente intestato a tutti e tre.

Il peso della rievocazione mediatica

Rita Preda ha evidenziato come il continuo flusso di notizie abbia trasformato la loro vita quotidiana in una sorta di assedio mediatico. Ha contato sette trasmissioni televisive in un solo giorno, sottolineando la difficoltà di trovare uno spazio di respiro. Il Comune di Garlasco ha persino limitato l’accesso alla via di casa loro per proteggere la famiglia da un’ondata di giornalisti. Nonostante ciò, i genitori hanno deciso di parlare ancora, perché ritengono che la storia di Chiara non abbia ricevuto sufficiente attenzione negli ultimi mesi.

Il delicato equilibrio tra ricordo e indagine

La recente riapertura delle indagini, che ora coinvolge anche Andrea Sempio, 38enne amico del figlio Marco, ha riacceso le tensioni. Giuseppe Poggi ha dichiarato di non aver mai visto Sempio a casa, mentre Rita Preda ha ammesso di averlo incrociato occasionalmente. La coppia resta cauta verso eventuali incontri con Stasi o la sua famiglia, ritenendo che il momento non sia propizio, anche se l’uomo dovesse tornare a girare libero.

La loro testimonianza offre una prospettiva intima su come una famiglia possa convivere con la presenza emotiva di chi non c’è più, pur mantenendo una ferma posizione sulla ricerca della verità.