Dalle penne monouso per terapie iniettive nascono sedie, lampade e vasi: a Roma il progetto TakeBack: ReMed coinvolge 158 farmacie e il servizio di ritiro di AMA.

A Roma prende avvio la raccolta delle penne preriempite per terapie iniettive, dispositivi che fino a poco tempo fa finivano insieme ai rifiuti indifferenziati. L’iniziativa si chiama TakeBack: ReMed, è promossa in Italia dall’azienda farmaceutica Novo e rientra nel progetto nazionale di sostenibilità ambientale avviato nel corso dell’anno.

Il progetto coinvolge Roma Capitale, AMA e Federfarma. Il fine è trasformare un dispositivo medico esaurito in una risorsa, recuperando materiali che possono diventare oggetti di uso quotidiano.

158 farmacie romane distribuiscono i kit di raccolta

Nelle farmacie aderenti, i cittadini possono ritirare gratuitamente un kit di raccolta composto da buste e da un foglietto informativo. Ogni busta contiene da 10 a 15 penne. La previsione di return rate, cioè la quota di dispositivi riconsegnati dalla cittadinanza, è fissata intorno al 25%.

Le buste riempite si riconsegnano nelle stesse farmacie. Da lì entra in gioco il servizio di ritiro, che AMA svolge con cadenza normalmente bimestrale, in parallelo al ritiro dei farmaci scaduti.

Dalla Danimarca alle sedie: il ciclo di recupero

Una volta raccolte, le penne partono per la Danimarca, dove vengono trattate negli impianti specializzati. Le penne monouso sono riciclabili fino all’85%, e il materiale recuperato può servire a produrre sedie, lampade e vasi.

Il modello è già in uso in altri Paesi come Brasile, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito. Nel Regno Unito le emissioni legate allo smaltimento sono scese dell’88%, passando da 26 a 3 grammi di CO2 per unità di prodotto.

Le voci delle istituzioni e del settore

L’assessora all’Agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, sostiene la necessità di conciliare sicurezza clinica e sostenibilità ambientale, portando l’economia circolare nella sanità. Il presidente di AMA, Bruno Manzi, sottolinea il valore di iniziative che producono benefici ambientali misurabili.

Per Novo Italia, Adamo Ruscelli inserisce il progetto nell’obiettivo Circular for zero, che punta a un impatto ambientale zero entro il 2045. Matteo Sonnino per Federfarma e Valeria Annecchiarico per l’Ordine dei farmacisti richiamano l’approccio One Health, che lega la prevenzione sanitaria alla tutela dell’ecosistema.