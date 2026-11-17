Una revisione del British Medical Journal su 14 studi e quasi 1.800 persone indica che il miele riduce frequenza e gravità della tosse e, in alcuni casi, accorcia i sintomi di uno o due giorni. Da evitare sotto l'anno di età.

Il cucchiaino di miele per calmare la gola irritata non è solo un rimedio della nonna. Una revisione pubblicata dal British Medical Journal ha analizzato 14 studi condotti su quasi 1.800 persone con malattie virali delle vie respiratorie superiori. Ne è emerso che il prodotto delle api sembra attenuare soprattutto la frequenza e l’intensità della tosse. In alcuni casi accorcia anche di uno o due giorni la durata dei sintomi.

Il dato rafforza un’abitudine diffusa da secoli. Il miele, infatti, agisce su due livelli. Da una parte crea una sorta di pellicola protettiva che calma l’irritazione e rende meno faticoso deglutire. Dall’altra può ridurre i disturbi legati alle infezioni respiratorie alte, compreso il comune raffreddore.

Il confronto con i farmaci tradizionali nella revisione

Gli studi esaminati mettevano a confronto due gruppi di pazienti. Una parte aveva assunto miele, l’altra farmaci tradizionali. Il risultato più evidente riguarda la tosse: il miele sembrava migliorarne in particolare la frequenza e la gravità.

Non solo. In alcune situazioni la durata complessiva dei sintomi si riduceva di uno o due giorni. L’effetto riguardava disturbi diversi, dal naso chiuso fino alla laringite.

Si tratta quindi di un beneficio sui sintomi, che rende più sopportabili i giorni di malattia. La revisione non attribuisce al miele il ruolo di cura per le infezioni virali.

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Anche l’Organizzazione mondiale della sanità incoraggia l’uso di miele o limone per alleviare la tosse dei bambini. C’è però un’eccezione importante: il miele non va dato ai piccoli sotto l’anno di età, perché potrebbero sviluppare una reazione allergica.

È un’avvertenza da tenere presente in famiglia, soprattutto nei mesi in cui raffreddori e tosse si moltiplicano e la tentazione di ricorrere ai rimedi domestici è forte.

Circa 200 sostanze e un’azione antimicrobica nota da millenni

Dal punto di vista della composizione, il miele contiene glucosio e fruttosio, come il comune zucchero da tavola. A renderlo diverso è la materia prima da cui nasce, il nettare. Virgilio, nelle Georgiche, lo definiva «dono celeste».

Si stima che al suo interno siano presenti circa 200 sostanze. Tra queste:

una piccola quantità di vitamina C;

minerali;

diverse vitamine del gruppo B;

composti bioattivi come flavonoidi e acidi fenolici.

Proprio questi composti bioattivi, in numerosi lavori su modelli animali, hanno mostrato di abbassare diversi indici infiammatori. Agendo insieme, conferiscono al miele le proprietà antimicrobiche conosciute da migliaia di anni. Egizi, Assiri, Cinesi e Greci lo impiegavano già per curare le ferite.

Come usarlo quando la gola fa male

L’impiego è semplice. Per lenire il mal di gola si possono assumere uno o due cucchiaini direttamente. In alternativa si possono sciogliere in una bevanda calda, così da sommare l’effetto lenitivo del liquido a quello del miele.

Resta un dubbio frequente: quale miele scegliere? Le varietà sono centinaia e la composizione nutrizionale dipende da molti fattori. Eppure i benefici risultano pressoché identici in tutti i tipi di miele studiati finora. Per chi vuole provarlo contro tosse e raffreddore, quindi, non serve andare a caccia di una varietà particolare: va bene quello che si ha in dispensa, purché non sia destinato a un bambino sotto l’anno.