La mezzofondista Gaia Sabbatini racconta di essere stata seguita più volte da uomini in bici durante gli allenamenti, a Roma e Birmingham. Un'indagine Nielsen per ChangeTheGame rileva che il 68% delle runner italiane ha subito molestie.

La mezzofondista azzurra Gaia Sabbatini ha raccontato pubblicamente di essere stata seguita più volte da uomini in bicicletta mentre si allenava di corsa per strada, a Roma e a Birmingham, anche in pieno giorno. La sua testimonianza arriva insieme ai risultati di un’indagine condotta da Nielsen per ChangeTheGame: il 68% delle runner italiane dichiara di aver subito almeno un episodio di molestia durante gli allenamenti.

Per l’atleta il prima e il dopo sono netti: «Prima ero più serena, mettevo la musica e correvo tranquilla. Dopo queste esperienze non sono più tranquilla».

Gli inseguimenti sul Lungotevere e lungo il canale di Birmingham

Sabbatini descrive episodi ripetuti, vissuti con la stessa dinamica: qualcuno in bici che le si accoda e non la perde di vista. «Io purtroppo mi sono ritrovata più volte ad essere seguita da persone in bici, sono esperienze che traumatizzano».

Due episodi si sono verificati a Roma, sotto il Lungotevere, e uno a Birmingham, sul canale. «Da uomini che mi stavano dietro. Io mi fermavo e loro pure. Io cambiavo direzione e loro pure. Era palese che mi stessero seguendo».

L’atleta ammette di non sapere quali fossero le intenzioni di chi la seguiva e spiega che, se avesse pensato a uno stalking, avrebbe sporto denuncia. Una cosa però è certa: la paura provata in quei momenti.

Paura in pieno giorno, in mezzo ad altri runner

Ciò che più l’ha colpita è il contesto. Non strade isolate o ore notturne, ma luoghi frequentati e orari diurni. «È assurdo che questi episodi siano successi in pieno giorno, la prima volta mi è successa a mezzogiorno ed era pieno di runner».

Secondo la mezzofondista, dietro questi comportamenti c’è un disagio e una totale indifferenza verso le conseguenze delle proprie azioni da parte di chi li mette in atto.

Quelle esperienze hanno cambiato il suo modo di allenarsi. «Adesso, ahimè, mi allarmo subito e prendo più precauzioni: quando vedo una persona dietro di me, la vedo per più tempo, faccio dei veri test». Tra le abitudini che ha adottato:

cambiare zona se nota poca gente in un luogo;

spegnere l’auricolare per sentire i passi di chi si avvicina;

evitare di andare in giro per strada da sola;

condividere sempre la propria posizione sul telefono con la sorella, e viceversa, a qualsiasi ora.

I numeri dell’indagine su oltre 5mila donne

Il racconto di Sabbatini trova riscontro nei dati della ricerca realizzata da Nielsen per ChangeTheGame su un campione di oltre 5mila donne tra i 18 e i 50 anni. Oltre al 68% di runner che riferisce almeno un episodio di molestia in allenamento, la percentuale sale all’86% tra le ragazze dai 18 ai 24 anni.

Il dato più pesante riguarda le aggressioni fisiche: quasi una donna su tre dichiara di aver subito contatti fisici indesiderati o molestie dirette.

Il rischio concreto è che sempre più donne smettano di correre all’aperto, ripiegando sul tapis roulant o su spazi chiusi per sentirsi al sicuro. Un’ipotesi che l’azzurra respinge con decisione: «È follia pura, mi è successo per strada sentire commenti sessisti, io sorvolo, ma la cosa che più mi infastidisce è avere paura». E aggiunge: «Spero ci sia un cambiamento».

ChangeToRun, un’app per non correre da sole

Tra le iniziative nate per contrastare il fenomeno c’è ChangeToRun, una nuova applicazione pensata per offrire maggiore protezione a chi si allena in strada. Sabbatini ne apprezza l’approccio collettivo: «Una community solidale è una bellissima iniziativa».

La piattaforma consente tre funzioni principali: condividere il proprio percorso con persone di fiducia, chiedere aiuto e segnalare situazioni di pericolo. Strumenti che riprendono, in forma organizzata, la stessa logica della posizione condivisa che l’atleta usa ogni giorno con la sorella: far sapere sempre a qualcuno dove ci si trova mentre si corre.