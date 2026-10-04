In Italia, circa trecentomila persone convivono con il diabete di tipo 1. Per loro, il conteggio accurato dei carboidrati e la somministrazione tempestiva di insulina rappresentano una routine complessa, spesso fonte di picchi glicemici post-prandiali. Quando le dosi vengono ritardate, dimenticate o sottostimate, la glicemia può impennarsi, compromettendo il benessere quotidiano.

Questa difficoltà è accentuata da terapie basate su più iniezioni giornaliere, ancora predominanti nella maggior parte dei regimi terapeutici. Ridurre il carico gestionale è quindi un obiettivo prioritario per i professionisti della diabetologia, che cercano soluzioni capaci di integrare dati sul glucosio e sull’insulina in modo fluido e immediato.

Il problema del conteggio dei carboidrati e della somministrazione ritardata

Il conteggio dei carboidrati richiede precisione numerica e un’attenta lettura delle etichette alimentari, attività che può risultare onerosa per chi deve affrontare più pasti al giorno. A questa sfida si aggiunge la necessità di iniettare l’insulina **prima** del pasto, per evitare il classico picco glicemico. Tuttavia, nella vita reale, ritardi, impegni improvvisi o semplici dimenticanze rendono la procedura poco affidabile, generando fluttuazioni della glicemia difficili da correggere.

MiniMed 780G: automazione avanzata per una gestione più leggera

Il MiniMed 780G prodotto da Medtronic, propone un livello di automazione senza precedenti nella somministrazione di insulina. Grazie a un algoritmo predittivo, il dispositivo regola in tempo reale le dosi basandosi sui valori forniti dal sensore continuo del glucosio (CGM) e anticipa le necessità terapeutiche, riducendo al minimo l’intervento manuale. Il risultato è una diminuzione significativa dei picchi post-prandiali e una migliore stabilità glicemica, soprattutto nelle ore critiche dopo i pasti.

MiniMed Go: l’integrazione tra CGM e penna intelligente

Per chi continua a utilizzare il regime di iniezioni multiple, Medtronic ha sviluppato MiniMed Go una piattaforma che combina il monitoraggio continuo del glucosio con il tracciamento delle dosi erogate da una penna intelligente. Il sistema raccoglie, in tempo reale, i dati glicemici e li collega alle informazioni di dosaggio, offrendo al paziente e al medico una panoramica completa e pronta per decisioni più tempestive.

Il punto di vista di Riccardo Candido

Riccardo Candido, presidente della Fondazione AMD-Associazione Medici Diabetologi, sottolinea l’importanza di queste tecnologie per chi segue una terapia multi-iniettiva: «La terapia multi-iniettiva rappresenta ancora oggi la realtà quotidiana per molte persone con diabete. È quindi importante che anche chi utilizza questo schema terapeutico possa disporre di tecnologie che integrino le informazioni sul glucosio e sulla somministrazione dell’insulina, facilitando decisioni terapeutiche più tempestive e consapevoli e contribuendo a ridurre il carico quotidiano della gestione della malattia».

Luigi Morgese sulla missione di Medtronic

Luigi Morgese, Senior Business Director di Medtronic Diabetes Italia, aggiunge: «La vera innovazione restituisce tempo alle persone. Con le nostre più recenti tecnologie MiniMed vogliamo rendere la gestione del diabete più semplice, più automatizzata e più personalizzata, affinché le persone possano trascorrere meno tempo a pensare al diabete e più tempo a vivere».

Grazie a sensoristica avanzata, algoritmi predittivi e penne intelligenti, i pazienti possono finalmente dedicare più energie alle proprie attività quotidiane, riducendo al contempo i rischi associati a una terapia basata su stime e ricordini.