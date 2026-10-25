Un percorso di mindfulness per teen, tra meditazione e journaling, per vivere il presente senza stress.

Tra lezioni, compiti, part-time e impegni familiari, molti giovani faticano a trovare un attimo di respiro. In questo contesto, DesTEENazione ha creato un luogo dove fermarsi, ascoltarsi e riscoprire la propria centralità. Il nuovo laboratorio, collocato al primo piano del centro commerciale San Donato, è dedicato a chi desidera sperimentare tecniche di consapevolezza senza dover essere esperto. Basta curiosità e voglia di provare un approccio diverso al presente.

Il laboratorio di mindfulness nel centro commerciale San Donato

Lo spazio, denominato Spazio multifunzionale DesTEENazione, è stato allestito per offrire ai ragazzi tra 11 e 21 anni un ambiente tranquillo, lontano dal frastuono dello shopping. Qui, sotto la guida di educatori, psicologi e operatori sociali, i partecipanti possono praticare esercizi di mindfulness e meditazione in aula attrezzata con cuscini, luce soffusa e materiali per il journaling. Le attività sono strutturate in brevi sessioni di 30-45 minuti, pensate per integrarsi facilmente nella frenetica routine quotidiana. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa: l’obiettivo è insegnare a riconoscere lo stress, osservare i propri pensieri e ascoltare i segnali del corpo.

Attività pratiche: meditazione guidata e journaling

Durante le lezioni, i partecipanti si cimentano prima in esercizi di respirazione consapevole, seguiti da brevi meditazioni guidate in cui si invita a focalizzare l’attenzione sul respiro o su sensazioni corporee. Successivamente, si passa alla scrittura riflessiva, nota come journaling, dove i giovani annotano pensieri, emozioni e possibili soluzioni a situazioni stressanti. Queste pratiche, sebbene semplici, forniscono strumenti concreti da utilizzare nei momenti di pressione, sia a scuola che in ambito lavorativo. Il format è altamente interattivo: domande aperte, scambio di impressioni e feedback personalizzati stimolano il coinvolgimento attivo.

Obiettivi e servizi del progetto DesTEENazione

DesTEENazione nasce nell’ambito del programma nazionale “Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto punta a creare spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti su tutto il territorio nazionale, favorendo autonomia, partecipazione e inclusione sociale. Le attività proposte mirano a stimolare la partecipazione attiva, a sviluppare competenze affettive e relazionali e a prevenire la dispersione scolastica. Un ulteriore focus è rivolto all’inserimento nel mondo del lavoro, con percorsi di orientamento, workshop pratici e contatti con imprese locali.

Supporto alle famiglie e percorsi di inserimento lavorativo

Il laboratorio non è riservato solo ai giovani: anche le famiglie trovano incontri dedicati, dove genitori e tutori possono apprendere le stesse tecniche di mindfulness e strategie di comunicazione efficace. Queste sessioni rafforzano il legame familiare e creano un ecosistema di supporto condiviso. Parallelamente, il progetto offre laboratori di orientamento professionale, tirocinio e accompagnamento personalizzato per agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro. In questo modo, DesTEENazione si configura come un vero e proprio hub di crescita personale e professionale per tutta la comunità adolescenziale.

Chiunque sia interessato a sperimentare queste pratiche può iscriversi seguendo il calendario completo disponibile su Instagram (@desteenazione_firenze). L’iniziativa è aperta a tutti i giovani di Firenze e provincia, senza costi di partecipazione. Un semplice gesto — fermarsi, respirare e ascoltarsi — può trasformare radicalmente il modo di vivere lo stress quotidiano.