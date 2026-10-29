Un weekend di meditazione guidata al Tempio Unsui per scoprire le basi dello Zen e sperimentare la presenza mentale.

Il Tempio Zen Unsui di Pesaro apre le porte a tutti gli interessati al mondo della meditazione Zen, organizzando un ritiro intensivo di due giorni. L’evento, previsto per il sabato 24 e la domenica 25 ottobre, è pensato come punto di ingresso per chi desidera avvicinarsi allo Zazen senza premesse di esperienza precedente. La location, situata in Via Montegrappa 7/11, offre un ambiente tranquillo dove il ritmo frenetico della città può essere messo momentaneamente da parte.

Il ritiro zen di Pesaro: date e location

Le porte del Tempio Unsui saranno aperte dalle 9:30 del sabato fino alle 13:00 della domenica, con un programma che alterna momenti di pratica, teoria e momenti di condivisione. Il luogo, denominato “Nuvole e Acqua”, è caratterizzato da spazi ampi e luminosi, ideali per sostenere una pratica di presenza mentale profonda. La partecipazione è limitata a un ristretto numero di ospiti, garantendo così un accompagnamento personalizzato da parte dei maestri.

Programma dettagliato e attività proposte

Il sabato inizia alle 9:30 con un’introduzione generale al concetto di presenza mentale e le prime esercitazioni pratiche guidate. Dopo una pausa pranzo opzionale, che permette di gustare un pasto preparato dal monaco Taigen Vanzolini, il pomeriggio è dedicato a un approfondimento sul Zazen e a esercizi di consapevolezza quotidiana. La domenica prosegue con una sessione di consolidamento della pratica, momenti di condivisione esperienziale e un finale di meditazione silenziosa.

Il pranzo consapevole al Tempio

Chi sceglierà di partecipare al pranzo potrà vivere un’esperienza di nutrizione consapevole: i monaci preparano un menu semplice, vegetariano e stagionale, da gustare in silenzio, focalizzando l’attenzione sul gusto, sull’odore e sulla sensazione di sazietà. Questo momento è inteso come estensione della pratica meditativa, favorendo la connessione tra corpo e mente.

Iscrizioni, costi e modalità di partecipazione

Il contributo richiesto per partecipare al ritiro è di 80 €, comprensivo di tutti gli insegnamenti e dell’utilizzo degli spazi del tempio. Per chi desidera includere il pranzo, è previsto un supplemento di 10 € opzionale. Le iscrizioni devono avvenire entro esaurimento posti, mediante contatto telefonico/WhatsApp al 371 619 4150 o via e-mail all’indirizzo zenpesaro@. La limitazione dei posti è finalizzata a garantire un ascolto attento e una pratica efficace per ciascun partecipante.

Questo weekend rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole scoprire le basi della pratica Zen e portare nella propria quotidianità strumenti di attenzione e serenità. La presenza di figure esperte come il Maestro Tetsugen Serra e il Monaco Taigen Vanzolini assicura una trasmissione autentica della tradizione, rendendo l’esperienza adatta sia a principianti che a chi ha già iniziato un percorso di meditazione.