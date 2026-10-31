Le preferenze musicali si rivelano un indicatore più affidabile della compatibilità rispetto a tratti di personalità, secondo uno studio austriaco.

Immaginate di trovare qualcuno che, come voi, non riesce a fare a meno dei classici del pop anni ’90 o che si perde volentieri nella dolce melodia della bossa nova. Quella sintonia nelle playlist non è solo un caso fortuito: una ricerca recente suggerisce che i gusti musicali possano essere il vero collante di una relazione.

Il progetto, condotto da un gruppo di psicologi dell’Università di Innsbruck, ha analizzato 309 coppie (618 individui) chiedendo loro di elencare i generi, gli artisti e le canzoni preferite, insieme a dettagliati questionari sulla personalità e sui valori culturali. I risultati hanno rivelato che le coppie reali mostrano una somiglianza musicale significativamente più alta rispetto a migliaia di pseudo-coppie generate casualmente.

Le coppie mostrano una sorprendente affinità musicale

Confrontando i dati ottenuti, i ricercatori hanno scoperto che la convergenza nei gusti musicali supera di gran lunga la somiglianza nei tratti della personalità tradizionali, noti come Big Five. In pratica, persone che condividono la stessa canzone preferita tendono a percepire la relazione come più armoniosa e soddisfacente.

Metodologia e campione dello studio

Il campione è stato suddiviso in tre fasi di indagine, ciascuna con strumenti di valutazione diversi per garantire coerenza. Dopo aver raccolto le risposte, il team ha “mescolato” digitalmente le informazioni, creando migliaia di accoppiamenti fittizi. Il confronto statistico ha evidenziato una differenza netto: le vere coppie erano più omogenee musicalmente, mentre le pseudo-coppie mostravano discrepanze notevoli.

Perché la musica può rafforzare la relazione

Secondo gli autori, il gusto musicale è una componente centrale dell’identità personale, quasi un’estensione del sé. Quando due persone scoprono di avere preferenze simili, sperimentano subito una forma di riconoscimento reciproco, che facilita la comunicazione e l’intimità emotiva.

Un’ulteriore ipotesi è che la musica funzioni da catalizzatore emotivo: ascoltare lo stesso brano può scatenare ricordi condivisi, generare emozioni sincrone e creare un linguaggio comune non verbale. Questo fenomeno, seppur ancora poco esplorato, appare più forte della semplice condivisione di valori o di tratti di carattere.

Infine, la ricerca si collega a studi precedenti che avevano evidenziato come le preferenze culturali (film, libri, ecc.) fossero più simili nelle coppie stabili. Il nuovo studio, però, pone la musica al centro, dimostrando che la sincronia artistica può prevedere una migliore qualità della vita di coppia.

L’implicazione pratica è chiara: condividere playlist, andare a concerti insieme o semplicemente parlare dei propri brani preferiti può rappresentare un investimento emotivo più efficace di una lunga discussione sui valori morali. In un’epoca in cui le app di streaming facilitano il confronto musicale, queste scoperte offrono un nuovo spunto per chi cerca di capire se la propria anima gemella è realmente “in sintonia”.