Scopri come l’addizione mirata di proteine e micro‑nutrienti può trasformare l’alimentazione degli over 65 e favorire un invecchiamento attivo.

Per decenni la nutrizione è stata narrata come una battaglia contro il cibo: contare le calorie, eliminare gruppi alimentari e demonizzare ingredienti considerati “cattivi”. Oggi, grazie ai progressi della medicina della longevità e delle neuroscienze applicate alla dieta, emerge un paradigma opposto: la nutraddizione. Questo approccio sposta l’attenzione dal cosa togliere a cosa aggiungere, privilegiando nutrienti ad alta densità e composti bioattivi in grado di sostenere la riparazione cellulare e ridurre l’infiammazione silente.

Il risultato è una trasformazione del piatto, che passa da simbolo di restrizione a vero strumento di potenziamento organico. In pratica, la nutraddizione si traduce in una strategia di addizione mirata che, se adottata fin dalla terza età, favorisce un invecchiamento attivo, preservando forza, metabolismo e benessere cognitivo.

Nutraddizione: dal conteggio delle calorie all’aggiunta strategica

Il nuovo modello suggerisce di valorizzare gli alimenti per il loro contenuto di nutrienti essenziali, anziché per il loro apporto calorico. Gli esperti della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) hanno aggiornato nel 2026 i Livelli di Assunzione di Riferimento, sottolineando l’importanza di incrementare l’apporto proteico per contrastare la perdita muscolare tipica dell’età avanzata. Parallelamente, le linee guida dell’European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) del 2025 raccomandano una pianificazione dietetica basata su nutrienti di alta qualità piuttosto che su tagli drastici di energia.

Proteine nobili per contrastare la sarcopenia negli over 65

La sarcopenia, definita come la diminuzione fisiologica di massa e forza muscolare, è accelerata da diete ipocaloriche sbilanciate e da un insufficiente apporto di proteine. Uno studio pubblicato nel 2026 nel Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle evidenzia che un aumento mirato di proteine nobili (alto valore biologico) migliora la sintesi proteica muscolare e sostiene la funzione metabolica. Fonti come uova, pesce, carni magre, formaggi freschi e combinazioni ben equilibrate di legumi e cereali si sono rivelate particolarmente efficaci.

Scelta delle fonti proteiche ad alto valore biologico

L’assimilazione ottimale dipende dal profilo aminoacidico. Le uova offrono tutti gli aminoacidi essenziali in proporzioni ottimali, mentre il pesce azzurro fornisce, oltre a proteine, acidi grassi Omega-3 utili per la salute cardiovascolare. Le carni bianche (pollo, tacchino) e i formaggi freschi hanno un alto contenuto di leucina, aminoacido chiave per l’attivazione della via mTOR, responsabile della crescita muscolare. Per i vegetariani, l’abbinamento legumi-cereali, ad esempio riso e fagioli, completa il profilo aminoacidico, garantendo un apporto proteico di alta qualità.

Micro-nutrienti, grassi essenziali e fibre per un sistema nervoso e cardiovascolare robusto

Oltre alle proteine, la nutraddizione enfatizza l’integrazione di Omega-3, polifenoli e fibre prebiotiche. Gli acidi grassi EPA e DHA, presenti nel salmone, nelle sardine e negli olio di krill, hanno dimostrato proprietà antinfiammatorie e neuroprotettive, fondamentali per contrastare il declino cognitivo. I polifenoli, ricchi in mirtilli, lamponi e spezie come curcuma, neutralizzano lo stress ossidativo e supportano la salute vascolare.

Le fibre prebiotiche, contenute in asparagi, cicoria e avena, alimentano il microbiota intestinale, favorendo la produzione di acidi grassi a catena corta che migliorano la sensibilità insulinica e modulano la risposta immunitaria. Questo approccio integrato riduce gli stati carenziali subclinici spesso osservati negli anziani, quali affaticamento cronico, fragilità ossea e flessione cognitiva.

Passare da una mentalità di “togliere” a una di addizione consapevole rappresenta una nuova frontiera della prevenzione primaria. Gli operatori sanitari hanno ora il compito di guidare la popolazione verso scelte alimentari basate sul valore biologico, piuttosto che su mode restrictive, garantendo così autonomia, vitalità e piacere a tavola anche nella terza età.