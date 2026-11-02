Il bruxismo può rovinare il sonno e la mandibola: ecco come riconoscerlo e trattarlo

Marcello di Macerata ha notato, grazie alla moglie, che durante la notte digrigna i denti. Al risveglio, un fastidioso mal di testa lo accompagna, e si chiede se i due fenomeni siano collegati. Questa situazione è più comune di quanto si pensi: il bruxismo è una parafunzione che può passare inosservata finché non emerge sotto forma di dolore o di usura dentale.

Il bruxismo è definito come l’attività involontaria dei muscoli della mandibola che porta a serrare o a digrignare i denti, sia di veglia che durante il sonno. Non è una malattia di per sé, ma diventa problematica quando provoca danni ai denti, dolore muscolare o disturbi dell’articolazione temporomandibolare (ATM). La prima cosa da capire è che il fenomeno ha origine nel cervello, non nei denti: brevi micro-risvegli durante la notte attivano i muscoli masticatori, facendo sfiorare i denti tra loro.

Cause e segnali di allarme del bruxismo

Le ragioni che spingono il corpo a digrignare i denti sono molteplici e spesso interconnesse. Tra le cause psicologiche troviamo stress, ansia, rabbia repressa e tensione emotiva, fattori che aumentano la risposta di attivazione del sistema nervoso durante il sonno. Anche caffeina, alcol e nicotina possono intensificare la reazione, così come alcuni farmaci antidepressivi.

Cause fisiche e funzionali

Il malocclusione dentale – ovvero un allineamento scorretto dei denti – è una delle più frequenti cause strutturali. Problemi all’articolazione temporomandibolare, postura scorretta di testa e collo o tensioni muscolari cervicali contribuiscono a creare un ambiente favorevole al serramento. Anche le disfunzioni della zona cervicale alta (C0-C2) influenzano direttamente i muscoli masticatori attraverso la cosiddetta convergenza trigemino-cervicale.

Segnali da non trascurare

Il partner è spesso il primo testimone del digrignamento notturno. Altri indizi includono: rigidità o dolore della mandibola al risveglio, mal di testa mattutino, denti visualmente più corti o sensibili, e frequenti rotture di otturazioni o protesi. Quando questi sintomi si accompagnano a rumori articolari (click) o a difficoltà di apertura della bocca, è consigliabile una valutazione odontoiatrica.

Interazione tra bruxismo, ATM e qualità del sonno

Il bruxismo è strettamente legato alla salute dell’articolazione temporomandibulare. Un serramento eccessivo sovraccarica i muscoli masticatori e il disco articolare, favorendo disturbi come click, blocchi mandibolari e, nei casi più gravi, artrite dell’ATM. Questi sintomi possono alimentare una cattiva qualità del sonno, creando un circolo vizioso: il sonno poco ristoratore aumenta lo stress, e lo stress intensifica il bruxismo.

Quando rivolgersi a specialisti

Se compaiono dolore persistente, mal di testa ricorrenti o segni di usura dentale, è opportuno consultare un odontoiatra gnatologo, che può prescrivere un bite personalizzato per proteggere i denti e ridurre il carico sull’ATM. Nei casi in cui il dolore si estende al collo, alle spalle o si associano acufeni, l’intervento di un osteopata può rivelarsi efficace, lavorando su tensioni muscolari, disallineamenti cervicali e riequilibrio del diaframma. Se il bruxismo è accompagnato da russamento o pause respiratorie, è fondamentale una visita a uno specialista in medicina del sonno.

Strategie pratiche per ridurre il problema

Una buona igiene del sonno costituisce il primo passo: andare a letto e svegliarsi a orari regolari, limitare caffè e alcol nelle ore serali e creare un ambiente tranquillo. Tecniche di gestione dello stress – meditazione, respirazione diaframmatica o terapia cognitivo-comportamentale – aiutano a diminuire la tensione muscolare. L’uso di un bite notturno non cura la causa, ma protegge i denti e l’ATM durante gli episodi di serramento. Infine, esercizi di rilassamento della mandibola (apertura-chiusura lenta, massaggi dei muscoli massetere e temporale) possono ridurre la frequenza dei micro-risvegli muscolari.

Il bruxismo è un fenomeno multifattoriale che richiede un approccio multidisciplinare. Un’accurata valutazione odontoiatrica, l’intervento osteopatico per le componenti muscolari-posturali e, se necessario, il supporto di un medico del sonno, permettono di affrontare il problema nella sua interezza, migliorando sia la salute della mandibola sia la qualità del riposo notturno.