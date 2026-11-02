Approfitta delle offerte sui corsi ECM online e amplia le tue competenze cliniche con crediti certificati.

Il formato FAD (Formazione a Distanza) rappresenta oggi una soluzione flessibile per gli operatori sanitari che desiderano aggiornare le proprie conoscenze senza interrompere l’attività lavorativa. Grazie a una piattaforma digitale, è possibile accedere a moduli didattici certificati, accumulare crediti ECM e ottenere la formazione richiesta dalle normative in tempi brevi. Il catalogo comprende corsi dedicati a diverse aree cliniche, tutti strutturati per garantire l’apprendimento autonomo e la verifica finale tramite test standardizzati.

Promozioni attive per i corsi ECM FAD

Al momento sono disponibili tre tipologie di agevolazione economica pensate per incentivare l’acquisto multiplo. Prima, un sconto del 10% si applica quando il professionista sceglie almeno due corsi dal catalogo. Seconda, acquistando tre corsi, il meno caro viene offerto gratuitamente, consentendo di risparmiare sull’intero pacchetto. Infine, per chi decide di investire in quattro o più corsi, viene sbloccato un 40% di sconto su tutti gli articoli presenti nel carrello, rendendo l’intera formazione più accessibile.

Sconto del 10% per l’acquisto di due o più corsi

Questa promozione è ideale per chi vuole cominciare a costruire un percorso formativo più ampio. Basta selezionare due moduli qualsiasi – ad esempio il corso su Sindrome dolorosa genito-pelvica (25 crediti) e quello su Microbiota e serotonina (15 crediti) – e il sistema calcola automaticamente lo sconto del 10% sul totale. Il beneficio è valido per tutti gli operatori sanitari iscritti, senza limitazioni di ruolo.

Catalogo dei corsi più richiesti e crediti assegnati

Tra le offerte figurano programmi focalizzati su tematiche di grande attualità. Il corso Sindrome dolorosa genito-pelvica (C1146) fornisce 25 crediti ECM al costo di 56,00 €, approfondendo dolore cronico, infezioni urinarie e ipertono del pavimento pelvico. Microbiota e serotonina (C1138) assegna 15 crediti per 45,00 €, esplorando il legame tra stress, ansia e l’asse intestino-cervello. Altri percorsi includono Disturbi neurocognitivi (20 crediti, 50,00 €), Bambini difficili a tavola (15 crediti, 45,00 €), e Le tappe evolutive del bambino (10 crediti, 42,00 €). Ogni modulo è certificato e consente di accumulare i crediti necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’albo professionale.

Global Card: accesso illimitato a tutti i corsi ECM FAD

Per chi desidera una soluzione ancora più flessibile, la Global Card permette l’accesso a tutti i corsi ECM FAD presenti nel catalogo con un unico abbonamento annuale. Con questa carta, non è più necessario valutare singolarmente i prezzi di ogni modulo; tutti i contenuti sono disponibili in formato digitale, garantendo la possibilità di studiare quando e dove si preferisce. La Global Card è particolarmente vantaggiosa per i professionisti che pianificano un percorso formativo continuo, riducendo i costi complessivi e semplificando la gestione dei crediti.

Per iscriversi basta accedere alla piattaforma, selezionare i corsi desiderati, inserire il codice promozionale (se disponibile) e completare il pagamento. Dopo la conferma, tutti i moduli saranno immediatamente disponibili nella sezione “I miei corsi”, dove è possibile monitorare lo stato di avanzamento, scaricare i certificati e verificare i crediti ottenuti. Le offerte sono valide per un periodo limitato, quindi è consigliabile approfittarne al più presto per massimizzare il valore formativo.