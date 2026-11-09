Un incontro a Altamura che unisce nutrizione, sport e psicologia per promuovere la salute globale attraverso la dieta mediterranea.

Il convegno “MediterraneaMente – La Dieta Mediterranea tra salute metabolica, movimento e benessere psicologico” prenderà il via ad Altamura, in collaborazione con il Lions Club Murgia Parco Nazionale e i Lions Club appartenenti al Patto di Gemellaggio con il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’evento è concepito come un punto di incontro tra esperti, cittadini e istituzioni per rivedere la dieta mediterranea non più solo come elenco di alimenti, ma come sistema integrato di salute.

Organizzazione e soggetti promotori

La struttura dell’iniziativa è frutto di una partnership tra diversi Lions Club, tutti riuniti sotto la locandina ufficiale del convegno. Oltre al club ospitante, hanno aderito altre realtà locali che collaborano per favorire la diffusione di stili di vita salutari. Il Patrocinio istituzionale è garantito dalla Città di Altamura e dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia, a testimonianza dell’impegno delle amministrazioni verso il benessere dei cittadini.

Riferimento UNESCO

La dieta mediterranea è riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Questo riconoscimento sottolinea come il modello alimentare sia radicato nella convivialità, nella tradizione e nel rispetto del territorio, elementi fondamentali per una vita sana.

Obiettivi scientifici e culturali del convegno

Il programma mira a superare la tradizionale visione centrata sui singoli alimenti, dimostrando che alimentazione, attività fisica e benessere psicologico interagiscono sinergicamente nella prevenzione e nella gestione delle patologie croniche. Le autorità sanitarie nazionali confermano che questo approccio integrato è efficace contro obesità, diabete e ipertensione, contribuendo al miglioramento della qualità della vita.

Parallelamente, si vuole valorizzare il valore culturale della dieta, mostrando come la condivisione dei pasti e il legame con la terra rafforzino le relazioni comunitarie. Il convegno propone dunque una lettura completa: dal tavolo della cucina alle attività sportive, fino ai meccanismi psicologici che sostengono il benessere complessivo.

Parte pratica e modalità di partecipazione

L’evento è aperto a tutti i cittadini interessati. Al termine del programma scientifico seguirà un momento conviviale, dove i partecipanti potranno scambiare idee in un ambiente informale. Per garantire una gestione ottimale, è necessario prenotare entro il 14.11.2026 contattando Giulio Denora al 339.4149777 o Carlo Corrado Salati al 333.3184748.

Il Governatore 2026/2027 Giuseppe D’Aprile ha espresso il proprio sostegno, ricordando il suo percorso all’interno del Lions Club Gioia del Colle “Monte Johe” dal 1997 e il suo ruolo di presidente nei bienni 2007/2008 e 2016/2017. La sua presenza rafforza il legame tra istituzioni pubbliche e volontariato nella promozione della salute.