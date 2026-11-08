Un evento unico a Napoli che unisce medicina, sport e psicologia nella celebrazione della dieta mediterranea, patrimonio UNESCO.

Il 16 novembre 2026 l’Università Pegaso di Napoli diventa il centro di una manifestazione dedicata al dieta mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. La giornata, aperta al pubblico sia in presenza sia in streaming, vuole mettere in luce le nuove frontiere di questo modello alimentare, integrando aspetti di medicina, sport e psicologia per offrire una visione a 360 gradi del benessere.

Il convegno si svolgerà presso il Campus di Via Giovanni Porzio 4, nell’area del Centro Direzionale Isola F2, e sarà trasmesso in diretta su piattaforme digitali per chi non potrà essere presente a Napoli. L’evento fa parte delle iniziative nazionali che celebrano il 2026 come anno di riconferma del Patrimonio UNESCO della dieta mediterranea, sottolineando il legame tra tradizione culinaria e salute pubblica.

Evento a Napoli: data, sede e modalità di partecipazione

Il Università Pegaso ha predisposto una struttura multimediale per garantire a tutti i partecipanti un’esperienza interattiva. Oltre alle conferenze in aula, saranno disponibili workshop pratici sul ruolo dell’attività fisica nella prevenzione di patologie croniche. Gli interessati possono registrarsi gratuitamente sul sito ufficiale dell’evento, dove troveranno il link per accedere al live streaming e il programma dettagliato.

Patrimonio UNESCO della dieta mediterranea

La dieta mediterranea è stata inserita nella lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità per la sua capacità di coniugare gusto, cultura e salute. Questa designazione riconosce non solo l’importanza dei prodotti tipici, ma anche l’approccio sociale al cibo, che implica condivisione e rispetto delle tradizioni. L’evento vuole ribadire questi valori, mostrando come la scienza contemporanea possa arricchirli.

Patrocinio scientifico e protagonisti del convegno

L’iniziativa è sostenuta da importanti realtà accademiche e professionali, tra cui la Società Italiana di Endocrinologia, gli Ordini dei Biologi e degli Ordini dei Psicologi della Campania. L’intervento di esperti di endocrinologia evidenzierà il ruolo degli ormoni nella regolazione del metabolismo mediterraneo, mentre i biologi spiegheranno l’impatto dei polifenoli e dei grassi monoinsaturi sulla salute cellulare.

Intersezione tra medicina, sport e psicologia nella dieta

Un panel dedicato mostrerà come l’attività fisica e il benessere psicologico siano strettamente collegati a una corretta alimentazione. Psicologi clinici presenteranno studi sulla relazione tra alimenti mediterranei e riduzione dello stress, mentre allenatori sportivi illustreranno programmi di esercizio basati su principi nutrizionali tipici del bacino mediterraneo.

Obiettivi e tematiche principali

Tra gli argomenti trattati: prevenzione delle malattie cardiovascolari, gestione del diabete di tipo 2, ruolo della dieta nella longevità, benefici dei prodotti agroalimentari locali e pratiche di mindful eating. Inoltre, si approfondirà il legame tra tradizione culinaria e innovazione tecnologica, con demo su come monitorare l’apporto nutrizionale mediante app e dispositivi wearable.

La combinazione di conoscenze scientifiche, esperienze pratiche e testimonianze culturali farà di questo appuntamento un punto di riferimento per professionisti, studenti e appassionati di salute. Chi parteciperà avrà la possibilità di entrare in contatto con una rete di esperti e di portare a casa strumenti concreti per promuovere uno stile di vita più sano, radicato nella ricchezza della tradizione mediterranea.