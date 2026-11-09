È morto Gezim Smoqi, operaio della X-Lam Dolomiti malato di Sla. Un anno fa i colleghi, con la banca ore solidale, gli avevano donato ferie e permessi per conservare lavoro e stipendio.

Gezim Smoqi, per anni operaio della X-Lam Dolomiti di Castelnuovo, è morto sabato dopo una lunga malattia: soffriva da tempo di sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Il suo nome era diventato noto in Trentino un anno fa, quando i colleghi dell’azienda di Borgo Valsugana avevano rinunciato a una parte delle proprie ferie e dei propri permessi per permettergli di affrontare la malattia senza perdere il lavoro e lo stipendio.

Nato in Albania e residente da molti anni in Trentino, Smoqi lascia la moglie e i figli. In azienda la notizia ha colpito chi aveva partecipato in prima persona a quella che era stata definita un’inedita gara di solidarietà.

La banca ore solidale nata alla X-Lam Dolomiti

Il gesto dei colleghi aveva preso forma grazie a uno strumento preciso: la cosiddetta banca ore solidale. L’iniziativa era partita dalla rappresentanza sindacale aziendale e dai rappresentanti della Feneal Uil del Trentino, che avevano portato alla firma di un accordo di tipo sperimentale.

L’adesione era stata volontaria e trasversale. Hanno partecipato:

i lavoratori del reparto produzione;

i colleghi degli uffici amministrativi;

il personale degli uffici tecnici e di progettazione.

Ciascuno aveva ceduto una parte di ferie, permessi e ore accumulate, mettendole a disposizione di Smoqi. Un contributo che, sommato, aveva creato una riserva di tempo da utilizzare durante le assenze imposte dalla malattia.

I 20 giorni aggiunti dalla proprietà

All’iniziativa dei dipendenti si era unita anche la proprietà della X-Lam. Nell’accordo sottoscritto lo scorso anno, l’azienda si era impegnata a concedere all’operaio ulteriori 20 giorni di ferie, in aggiunta a quelli donati dai colleghi.

L’effetto concreto di questa somma di ore e giornate è stato decisivo: Smoqi ha potuto superare il periodo di comporto, cioè il limite di assenze per malattia previsto per la conservazione del posto. In questo modo ha mantenuto il rapporto di lavoro e la piena retribuzione anche durante la lunga fase della malattia.

Per una persona colpita da una patologia grave e progressiva come la Sla, la continuità del reddito rappresenta un elemento di stabilità per sé e per la propria famiglia, proprio nel momento in cui le energie vanno concentrate sulle cure e sull’assistenza.

Il riconoscimento di Aisla e il valore dell’esempio

La vicenda aveva superato i confini dello stabilimento. Ad accorgersene era stata anche Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, che aveva scelto di ringraziare pubblicamente i protagonisti dell’iniziativa.

Quella di Castelnuovo era diventata un esempio concreto di attenzione verso chi attraversa una grave difficoltà personale. Non un gesto simbolico, ma un meccanismo regolato da un accordo tra sindacato, lavoratori e azienda, capace di produrre effetti misurabili sulla vita di un collega.

Il carattere sperimentale dell’intesa la rende un riferimento per altre realtà produttive: lo strumento della banca ore solidale passa infatti attraverso la contrattazione aziendale e la disponibilità volontaria dei dipendenti, due condizioni che altre aziende e rappresentanze sindacali possono replicare.

I funerali di Gezim Smoqi saranno celebrati nei prossimi giorni in forma riservata, secondo il rito musulmano. Per i lavoratori che volessero proporre un’iniziativa analoga in caso di malattia di un collega, il primo interlocutore resta la rappresentanza sindacale interna, da cui era partito anche l’accordo della X-Lam Dolomiti.