Una firma metabolomica caratterizza la dieta mediterranea e può ridurre drasticamente il rischio di morte.

Negli ultimi anni le ricerche hanno spesso suggerito che quello che mangiamo influisce sulla durata della nostra vita, ma molti studi si sono basati esclusivamente su questionari auto-riportati. Un team di ricercatori statunitensi ha superato questo limite, analizzando direttamente i componenti chimici presenti nel sangue di migliaia di partecipanti per scoprire quale dietetica possa realmente prolungare l’esistenza.

Studio su 67 metaboliti plasmatici e quattro coorti americane

La ricerca, pubblicata il 19 ottobre nell’American Journal of Clinical Nutrition, ha coinvolto quattro gruppi di popolazione indipendenti, tutti reclutati negli Stati Uniti. I soggetti sono stati seguiti per diversi anni, durante i quali è stato raccolto sangue a digiuno e analizzato mediante metabolomica. Gli scienziati hanno identificato una firma metabolomica composta da 67 metaboliti presenti nel plasma, capaci di riflettere in modo preciso le abitudini alimentari dei partecipanti.

Cosa è la firma metabolomica

Una firma metabolomica è l’insieme unico di piccole molecole – i metaboliti – che circolano nei fluidi biologici. Essa fornisce una fotografia biochimica dell’organismo in un dato momento, rivelando non solo cosa è stato ingerito, ma anche come quel cibo è stato digerito, assorbito e trasformato a livello metabolico. In questo studio, la firma è stata utilizzata come marcatore oggettivo della dieta mediterranea.

Risultati: grassi mono- e polinsaturi e composti fenolici protettivi

I partecipanti la cui firma metabolomica mostrava elevate concentrazioni di acidi grassi mono- e polinsaturi – tipici dell’olio extravergine d’oliva e dei pesci grassi – e di composti fenolici derivanti da verdure, legumi e frutta, presentavano un profilo molto più favorevole. Queste molecole creano un ambiente interno ostile allo sviluppo dell’aterosclerosi, riducono lo stress ossidativo cellulare e diminuiscono drasticamente l’incidenza di patologie cardiovascolari e di diabete di tipo 2.

Diete povere di grassi e mortalità più elevata

Al contario, i soggetti che seguivano diete a basso contenuto di grassi e mostrano bassi livelli dei biomarcatori protettivi registravano la più alta percentuale di mortalità durante il periodo di follow-up. In termini quantitativi, la mortalità per tutte le cause era significativamente maggiore rispetto a chi presentava la firma metabolomica tipica della dieta mediterranea.

Implicazioni per la salute pubblica

Gli autori concludono che una firma metabolomica plasmatic indicativa dell’adesione alla dieta mediterranea è inversamente associata al rischio di morte a lungo termine. Questa correlazione è stata replicata in tre coorti ulteriori, confermando l’effetto protettivo su larga scala. L’utilizzo della metabolomica, quindi, offre un metodo oggettivo per valutare l’impatto reale delle abitudini alimentari, superando le incertezze dei questionari auto-dichiarati.

I risultati rafforzano il ruolo della dieta mediterranea come modello alimentare salutare e suggeriscono che le sue caratteristiche – grassi mono- e polinsaturi, ricchezza di fibre e composti fenolici – possono essere monitorate tramite specifici metaboliti. Questo approccio apre la porta a future strategie di prevenzione basate su biomarcatori facilmente misurabili, rendendo più concreta la possibilità di personalizzare le raccomandazioni nutrizionali per migliorare la longevità.