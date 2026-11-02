Un incontro unico a Napoli per scoprire come la dieta mediterranea influisce su salute, sport e mente.

Il Patrimonio UNESCO della Dieta Mediterranea torna a Napoli il 16 novembre 2026 per una giornata dedicata a una visione più ampia del modello alimentare tradizionale. L’evento, ospitato dall’Università Pegaso in Via Giovanni Porzio 4, vuole dimostrare come la dieta non sia solo una lista di ingredienti, ma un ponte tra salute fisica, benessere psicologico e attività sportiva, radicato nella storia e nella cultura del Mediterraneo.

Programma e relatori dell’incontro

La scaletta prevede una serie di interventi che alternano sessioni cliniche, tavole rotonde sul patrimonio culturale e workshop pratici di movimento. Tra gli esperti presenti spiccano medici specializzati in nutrizione preventiva, storici dell’alimentazione, psicologi clinici e preparatori atletici. Ogni relatore illustrerà il proprio ambito di competenza, offrendo al pubblico una panoramica integrata dei benefici della dieta mediterranea su più livelli.

Medicine e prevenzione

Nel segmento dedicato alla medicina, i professionisti illustreranno studi recenti che collegano il consumo regolare di olio extravergine d’oliva, pesce e legumi a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, diabete e alcuni tumori. Verranno presentati dati epidemiologici italiani ed europei, dimostrando come la profilassi alimentare possa diventare una componente fondamentale della medicina di tutti i giorni.

Tradizione culinaria e cultura

La parte storica-culturale, supportata dall’Ordine degli Psicologi della Campania, indagherà le radici della dieta mediterranea nei rituali familiari, nelle festività e nei mercati locali. Gli interventi mostreranno come le pratiche culinarie tramandate di generazione in generazione abbiano contribuito a creare un senso di identità collettiva, favorendo al contempo il benessere emotivo.

Patrocinio, iscrizioni e modalità di accesso

L’evento è patrocinato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) e dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, a testimonianza dell’approccio interdisciplinare. La partecipazione in presenza è gratuita, ma limitata a 100 posti; per assicurarsi il proprio ingresso è necessario inviare una mail a luigi.barrea@. Chi non riesce a essere presente fisicamente può seguirlo in diretta streaming tramite il link YouTube fornito dagli organizzatori.

Dimensione sportiva e benessere mentale

Una sessione dedicata allo sport dimostrerà come l’attività fisica, combinata con una alimentazione equilibrata, amplifichi gli effetti positivi sulla salute mentale. Allenatori e psicologi collaboreranno per illustrare esercizi di resistenza e di mindfulness che, integrati nella routine quotidiana, supportano la gestione dello stress e migliorano la qualità del sonno.

Prospettive future e ricadute sulla popolazione

Gli organizzatori auspicano che la giornata diventi un punto di partenza per iniziative di educazione alimentare nelle scuole e nei centri sportivi campani. L’obiettivo è trasformare la conoscenza teorica in azioni concrete, favorendo una società più sana e consapevole. La speranza è che la sinergia tra medicina, tradizione, sport e psicologia possa generare politiche pubbliche più efficaci in materia di nutrizione e benessere collettivo.