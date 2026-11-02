Aggiorna le tue competenze sulla Dieta Mediterranea con un corso online da 16 crediti ECM.

Il Istituto Superiore di Sanità ha messo a disposizione sulla piattaforma EDUISS un percorso formativo dedicato alle più recenti linee guida sulla Dieta Mediterranea. Si tratta di un corso a distanza, concepito per professionisti sanitari ma anche per chiunque voglia approfondire le raccomandazioni nutrizionali e imparare a trasmetterle efficacemente alla popolazione.

Con una durata indicativa di 16 ore, il programma assegna 16 crediti ECM, requisito obbligatorio per il mantenimento dell’aggiornamento professionale. La fruibilità è garantita fino al 25 febbraio 2027, consentendo a chi si registra di organizzare il proprio studio in modo flessibile, senza vincoli di presenza fisica.

Dettagli del percorso formativo

Il corso, intitolato “Linee guida Dieta Mediterranea: novità, utilizzo e disseminazione”, è erogato esclusivamente in modalità FAD online. Dopo la registrazione personale su, gli iscritti accedono a una serie di moduli interattivi che coprono tutti gli aspetti essenziali della dieta: dalla composizione dei piatti tipici ai parametri nutrizionali chiave. Al termine del percorso, viene rilasciato un attestato di partecipazione, riconosciuto per il conseguimento dei crediti ECM.

Principi nutrizionali fondamentali

Tra i contenuti principali spicca una descrizione dettagliata dei principi nutrizionali che caratterizzano la Dieta Mediterranea: uso prevalente di olio extravergine d’oliva, consumo quotidiano di frutta, verdura, legumi, cereali integrali e moderate quantità di pesce. Il corso approfondisce anche le evidenze scientifiche relative alla prevenzione di patologie croniche come diabete, malattie cardiovascolari e alcune forme di cancro.

Obiettivi didattici e contenuti specifici

Gli obiettivi sono multipli: aggiornare i professionisti sulle novità contenute nelle linee guida, fornire strumenti per l’applicazione pratica nella consulenza nutrizionale, e sviluppare competenze di comunicazione per la diffusione dei messaggi di salute. Tra le attività proposte troviamo casi studio, quiz di autovalutazione e test finali, tutti mirati a verificare la corretta interpretazione delle indicazioni alimentari.

Strategie di disseminazione

Un modulo specifico è dedicato alle strategie di disseminazione delle linee guida: vengono illustrate tecniche per la promozione di stili di vita salutari, l’utilizzo di materiali informativi e l’interazione con diversi pubblici, dal paziente individuale alle comunità. L’accento è posto sulla capacità di tradurre dati scientifici in messaggi chiari e motivazionali.

Procedura di iscrizione e ottenimento dei crediti

Per partecipare, è necessario creare un account personale su EDUISS, confermare l’iscrizione tramite email e accedere alla sezione “Corsi disponibili”. Una volta individuato il corso “Linee guida Dieta Mediterranea: novità, utilizzo e disseminazione”, si procede all’iscrizione e si avvia il percorso formativo. Per ottenere i 16 crediti ECM è indispensabile completare tutte le attività, compresi i questionari di verifica e le valutazioni finali, entro la scadenza del 25 febbraio 2027.

Eventuali difficoltà tecniche, come problemi di accesso o registrazione, devono essere segnalate all’assistenza di EDUISS o direttamente all’ISS. Si consiglia di verificare la disponibilità dei posti e le eventuali limitazioni prima di avviare la procedura.