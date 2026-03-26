Dieta mediterranea, microproteine mitocondriali e salute del cervello

Una recente analisi condotta presso la Usc Leonard Davis School of Gerontology ha messo in luce un possibile ponte molecolare tra alimentazione e invecchiamento sano: la dieta mediterranea sembra modulare segnali intracellulari prodotti dai mitocondri, con effetti potenziali su cuore e cervello. Il lavoro, guidato dal professor Roberto Vicinanza e ispirato da oltre vent’anni di studi di Pinchas Cohen sui peptidi mitocondriali, propone che piccole proteine possano tradurre le scelte alimentari in cambiamenti funzionali delle cellule.

I ricercatori hanno esaminato campioni di sangue di adulti con differenti gradi di adesione al modello alimentare di Ancel Keys e hanno riscontrato relazioni significative: chi seguiva più fedelmente il modello mediterraneo mostrava livelli più alti di due microproteine identificate come umanina e Shmoose, insieme a marcatori inferiori di stress ossidativo. Questi risultati, riportati il 26 marzo 2026, aprono prospettive per una nutrizione di precisione che impieghi biomarcatori per personalizzare le raccomandazioni dietetiche.

I protagonisti microscopici: umanina e Shmoose

Le due molecole sullo sfondo dello studio sono microproteine mitocondriali: la umanina, nota nella letteratura fin dal 2003 grazie agli studi di Pinchas Cohen, e la Shmoose, una microproteina la cui alterazione genetica è stata associata a un aumento del rischio di Alzheimer. In termini pratici, l’umanina è collegata a una migliore sensibilità all’insulina, a effetti protettivi cardiometabolici e a parametri che favoriscono la longevità, mentre la Shmoose è considerata più direttamente implicata nei meccanismi di mantenimento della salute cerebrale.

Cosa significano questi segnali

Nel linguaggio degli autori le microproteine funzionano come veri e propri messaggeri molecolari: traducono variazioni metaboliche indotte dalla dieta in risposte cellulari che influenzano il tasso di invecchiamento e la vulnerabilità a malattie croniche. Secondo il professor Vicinanza, questa via biologica offre una spiegazione aggiuntiva al perché la dieta mediterranea sia associata a benefici estesi: non si tratta soltanto di ridurre grassi nocivi o zuccheri raffinati, ma anche di stimolare percorsi mitocondriali favorevoli con effetti sistemici.

Alimenti che contano: evidenze pratiche

Lo studio ha individuato specifiche associazioni tra singoli alimenti e i livelli delle microproteine: l’olio d’oliva, il pesce e i legumi sono risultati correlati a concentrazioni più elevate di umanina, mentre l’uso regolare di olio d’oliva e una minore assunzione di carboidrati raffinati sono stati collegati a livelli maggiori di Shmoose. Questi legami suggeriscono che componenti qualitativi della dieta — antiossidanti, acidi grassi monoinsaturi e proteine vegetali — possano favorire meccanismi di protezione sia cardiaca sia cerebrale.

Meccanismi ipotizzati

Gli autori propongono un doppio effetto della dieta: da un lato una riduzione diretta dello stress ossidativo, dall’altro un aumento delle microproteine che inibiscono processi dannosi. In pratica, il modello mediterraneo agirebbe sia come scudo chimico contro i radicali liberi sia come stimolo biologico che regola funzioni cellulari chiave, contribuendo così a contenere l’insorgenza di patologie croniche legate all’età.

Prospettive e raccomandazioni

Se confermate da studi successivi, queste evidenze potrebbero trasformare l’approccio nutrizionale: l’uso di biomarcatori come umanina e Shmoose faciliterebbe interventi dietetici personalizzati volti a promuovere un invecchiamento sano. Nel frattempo, le indicazioni pratiche restano coerenti con le raccomandazioni consolidate: privilegiare olio extravergine d’oliva, consumare pesce e legumi, limitare i carboidrati raffinati e adottare uno stile di vita complessivamente equilibrato. È prevista inoltre una collaborazione tra California e il Cilento con quattordici ricercatori che lavoreranno con Giovanna Voria, ambasciatrice della dieta mediterranea, per approfondire questi risultati.

La scoperta rappresenta un passaggio promettente nella comprensione di come la nutrizione influenzi il destino delle nostre cellule: dall’energia mitocondriale alla prevenzione delle malattie croniche. Rimane però fondamentale attendere conferme indipendenti e trial clinici che traducano questi biomarcatori in raccomandazioni concrete, praticabili e sicure per la popolazione.