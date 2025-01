I must-have beauty del 2025

Il mondo della bellezza è in continua evoluzione e il 2025 si preannuncia ricco di novità entusiasmanti. Le previsioni delle tendenze beauty, come quelle fornite da Pinterest e Beauty Pie, rivelano che i prodotti per la cura del corpo prenderanno il sopravvento rispetto a quelli per il viso. Quest’anno, la parola d’ordine sarà “bodycare”, con un focus su lozioni e rituali che richiamano l’esperienza delle migliori spa. Tra i prodotti più attesi, la crema CeraVe si distingue per la sua formula leggera e ricca, apprezzata per la sua capacità di idratare e nutrire la pelle.

Il ritorno dei prodotti essenziali

Nel 2025, assisteremo a un ritorno alle formulazioni semplici ed efficaci. I consumatori si orienteranno verso prodotti “brutti ma buoni”, come quelli di farmacia, che offrono risultati tangibili. La crema Marco Vitti, ad esempio, è già diventata virale grazie alla sua azione rigenerante e idratante, perfetta per pelli di tutte le età. Inoltre, la tendenza verso i prodotti waterless sta guadagnando terreno, con un aumento delle ricerche su Google che supera l’806%. Questi prodotti, privi di acqua, si basano su ingredienti naturali come oli e cere, promettendo un’idratazione profonda e duratura.

Colori e texture: espressione di sé

Il 2025 sarà anche l’anno della sperimentazione con colori e texture, in particolare per quanto riguarda i capelli. I prodotti coloranti temporanei, come la tinta Sos Color Go, stanno guadagnando popolarità, permettendo di esprimere il proprio stato d’animo attraverso il colore. La tendenza a utilizzare siliconi nei prodotti per capelli sta tornando, grazie alla loro capacità di proteggere e rendere i capelli lucenti e morbidi. Sieri senza risciacquo come Elvive Bond Repair stanno diventando sempre più richiesti per le loro proprietà riparatrici.

La crescente attenzione alla protezione solare

Infine, la crescente consapevolezza riguardo ai danni causati dai raggi UV sta spingendo i consumatori a cercare prodotti con SPF. Le protezioni solari minerali, in particolare, stanno guadagnando popolarità per la loro efficacia e sicurezza, specialmente per le pelli sensibili. I prodotti coreani, noti per la loro alta qualità, sono destinati a diventare virali nel 2025. Tra questi, la crema solare del brand Beauty of Joseon è già molto ricercata e promette di offrire una protezione ottimale.