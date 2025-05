Digiuno intermittente: quale scegliere

Quando si tratta di dimagrire e di perdere peso, sono diversi i programmi e le diete da seguire. Un regime molto apprezzato e in voga è il digiuno intermittente che si distingue per diverse tipologie tra cui scegliere. Qui una panoramica di alcuni di questi programmi alimentari in modo da capire come funzionano e i possibili benefici.

Digiuno intermittente

Si sente spesso parlare di digiuno intermittente per perdere peso, ma bisogna anche capire che sono diversi i programmi alimentari del genere tra cui scegliere. Un tipo di dieta che consta di alcune finestre alimentari durante le quali è possibile mangiare ma con moderazione e di altre in cui bisogna digiunare per un tot di tempo.

Nel periodo del digiuno è preferibile consumare bevande liquide quali acqua, tisane ecc. Per quanto concerne la durata della dieta ovviamente molto dipende dal tipo di programma alimentare che si decide di seguire. Ovviamente per ottenere i massimi benefici da un regime del genere bisogna seguire alcune regole e comportamenti.

Prima di tutto, quando il periodo di digiuno intermittente è terminato non significa mangiare eccessivamente o abbuffarsi. Seguendo questo regime significa semplicemente consumare dei cibi nutrienti per una dieta che sia ben bilanciata. Solitamente è possibile digiunare per alcuni giorni o anche ore. A prescindere dal tipo di programma che si consuma, è sempre bene chiedere il parere dell’esperto.

Digiuno intermittente: programmi alimentari

Se si decide di seguire un regime alimentare quale il digiuno intermittente è bene anche tenere conto del fatto che sono diversi i programmi alimentari che prevedono finestre alimentari. Uno di questi è la dieta 5: 2 che prevede di consumare almeno 600 calorie per due giorni non consecutivi della settimana. Un regime tramite il quale bisogna limitare la quantità di cibo nei due giorni della dieta.

Nella dieta 16:8 si consuma il pasto nelle otto ore della giornata che possono essere così suddivise: dalla colazione sino al pomeriggio digiunando nelle restanti 16 ore. Alcuni scelgono di smettere di mangiare intorno alle 18 per poi consumare nuovamente il pasto alle 10 del mattino. Ognuno può scegliere il periodo più consono.

Un altro esempio, anche se forse più estremo, rispetto agli altri programmi del digiuno intermittente, è digiunare per almeno 24 ore a giorni alterni. Secondo la nutrizionista, significa digiunare per almeno 24 ore per due volte a settimana. Molti pensano che digiunare per un tot di tempo porti a perdere ulteriore peso, ma in realtà non è così.

Alcuni pensano che se la finestra di tempo del digiuno è maggiormente lunga si vadano a consumare meno calorie in quanto hanno poco tempo per mangiare. Secondo gli esperti non corrisponde a verità dal momento che non c’è nessuna prova scientifica che possa attestare o verificarlo. Rispetto ad altri regimi alimentari, è sicuramente un ottimo metodo per perdere peso.

