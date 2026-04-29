Paura di invecchiare: numeri e percezioni sulla sindrome di Dorian Gray in Italia

La percezione dell’età e dell’invecchiamento sta cambiando: oggi molti italiani associano il passare del tempo più a una possibile perdita di ruolo che a un naturale processo di maturazione. Un rilevamento su scala nazionale evidenzia come la sindrome di Dorian Gray — la paura che il corpo tradisca chi siamo — sia sentita da una quota considerevole della popolazione, con riflessi sull’autostima e sulla partecipazione sociale. In questo contesto le ansie non riguardano soltanto l’aspetto estetico, ma anche il valore percepito nel contesto sociale e la capacità di continuare a contribuire.

Dal monitor emergono dati concreti: il 50% teme di perdere attrattività fisica, il 47% ha il timore di non sentirsi più utile, e il 41% teme di contare meno per la collettività. Questi numeri suggeriscono che l’invecchiamento è spesso vissuto come una minaccia simbolica alla competenza e all’identità sociale, piuttosto che come una semplice trasformazione biologica. Il concetto di terza età viene spostato in avanti, collocandosi intorno ai 71 anni e legandosi più all’autonomia e alla salute che all’età pensionabile.

I numeri e le paure principali

L’analisi mette in rilievo alcune preoccupazioni ricorrenti: il 30% è preoccupato di non aver raggiunto tappe personali considerate importanti, mentre solo il 20% teme l’esclusione dal proprio nucleo sociale. Questo profilo mostra come la paura di invecchiare sia maggiormente centrata sul ruolo e sull’immagine individuale che sulla perdita di contatti. Inoltre, la percezione dell’età appare collegata allo stato di salute percepito: chi dichiara un benessere fisico a rischio segnala tassi più alti di timore di esclusione sociale (25% rispetto al 20% del campione complessivo e al 17% di chi si dichiara in buona salute), indicando che la fragilità fisica amplifica le preoccupazioni sociali.

Dinamiche di vulnerabilità

Le paure non sono distribuite in modo uniforme: tra le persone con livelli più bassi di benessere psicosociale emergono percentuali più alte su molte voci: il 55% teme di perdere utilità, il 49% si sente in ritardo rispetto a obiettivi di vita e il 49% teme di valere meno per la società. Al contrario, chi gode di un elevato benessere psicosociale mostra preoccupazioni significativamente più contenute, suggerendo che la soddisfazione personale e il senso di controllo offrono una protezione psicologica rispetto alla ansia legata all’età.

Differenze per genere ed età

Le donne manifestano una sensibilità maggiore verso alcuni aspetti: il 51% teme di non sentirsi più utili con il passare degli anni, rispetto al 43% degli uomini, e il 35% teme di non aver raggiunto tappe socialmente rilevanti, contro il 25% degli uomini. Le fasce d’età mostrano profili diversi: i giovani (18-34 anni) segnalano una preoccupazione molto forte per il possibile mancato raggiungimento di traguardi (52%), la fascia 35-54 è più sensibile al giudizio altrui e all’attrattività (35%) e all’eventualità di esclusione sociale (24% rispetto al 20% generale), mentre gli over 55 mostrano una maggiore attenzione al rischio di perdere utilità (52% rispetto al 47% della media).

Implicazioni sociali

Queste differenze indicano che la paura di invecchiare assume forme diverse lungo il ciclo di vita: per i giovani prevale il timore di non centrare obiettivi socialmente attesi, per i maturi pesa il giudizio altrui e per gli anziani l’attenzione si concentra sulla perdita di ruolo. Di conseguenza, le politiche pubbliche e le iniziative di benessere dovrebbero essere calibrate per fascia d’età e genere, puntando sia alla prevenzione delle fragilità sia al rafforzamento del senso di appartenenza e di riconoscimento sociale.

Percezioni positive e strategie per il futuro

Nonostante le paure, emergono anche segnali di ottimismo: una larga maggioranza ritiene possibile vivere esperienze gratificanti in età matura (90%), continuare a progettare il futuro (84%) e mantenere relazioni affettive significative, compresa la possibilità di innamorarsi (80%) e di vivere la sessualità (63%). Il 69% pensa che i legami familiari acquistino valore con l’età, mentre il 38% considera le attività adrenaliniche non limitate dall’età. Questi dati suggeriscono che la narrazione dell’invecchiamento non è univoca: accanto a timori concreti convivono aspettative di continuità e vitalità.

Verso una cultura della longevità

Secondo Guendalina Graffigna, direttrice del centro di ricerca, il cambiamento di prospettiva richiede di valorizzare il contributo delle persone in tutte le fasi della vita e di favorire condizioni concrete di partecipazione, benessere e inclusione. Promuovere una cultura della longevità implica interventi incrociati: dal sistema socio-sanitario al mondo del lavoro, dai servizi alle politiche pubbliche orientate all’invecchiamento attivo. L’obiettivo è ridurre le fragilità legate alla perdita di riconoscimento e creare percorsi che mantengano autonomia, salute e relazioni sociali nel tempo.