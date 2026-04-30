Malattia di Fabry nelle donne: come abbreviare i ritardi diagnostici

Per anni la percezione comune ha relegato la malattia di Fabry a una condizione quasi esclusivamente maschile, ma oggi sappiamo che questa rappresentazione è fuorviante. Circa il 80% delle donne portatrici può manifestare segni o sintomi clinici nel corso della vita, anche se spesso meno specifici rispetto agli uomini, e questo contribuisce a ritardi diagnostici che possono arrivare fino a 20 anni. La prevalenza stimata parla di circa 1 caso ogni 40.000 uomini e di 1 ogni 20.000 donne; inoltre, nella pratica pediatrica la diagnosi media si colloca intorno ai 9 anni per i maschi e ai 13 anni per le femmine, a causa dell’elevata variabilità fenotipica femminile.

Perché le donne vengono sottodiagnosticate

La ragione principale risiede nella natura genetica e nella variabilità clinica della malattia: si tratta di una patologia legata al cromosoma X causata dal deficit dell’enzima alfa-galattosidasi A. In molte donne, il mosaico genetico e lo stato di eterozigosi determinano espressioni cliniche molto diverse tra loro, dalla quasi assenza di segni fino a quadri sovrapponibili a quelli maschili. Questo porta spesso a interpretare i sintomi come problemi non organici o stress, con conseguente sottovalutazione. Per ridurre questo bias è necessario un approccio che tenga conto della medicina di genere e di un percorso diagnostico sensibile alle sfumature femminili.

Manifestazioni cliniche principali

Le complicanze più rilevanti interessano principalmente cuore, rene e sistema nervoso. A livello cardiaco è frequente osservare ipertrofia ventricolare sinistra e progressiva fibrosi miocardica, condizioni che possono progredire in modo subdolo se non intercettate per tempo. Sul fronte renale, l’accumulo di glicosfingolipidi può iniziare con microalbuminuria e condurre, senza un monitoraggio adeguato, all’insufficienza renale terminale. Individuare i primi segnali significa proteggere organi fondamentali e migliorare prognosi e qualità di vita.

She SpeaXX: informare per cambiare la storia della malattia

La campagna She SpeaXX, promossa per aumentare la consapevolezza, mira a mettere in luce le specificità femminili della malattia di Fabry. L’iniziativa intende favorire una conoscenza più diffusa tra clinici e pazienti, promuovendo percorsi di screening familiare e strumenti educativi che facilitino il riconoscimento dei sintomi meno evidenti. In un’ottica di presa in carico personalizzata, la campagna sottolinea l’importanza di un monitoraggio continuo lungo le diverse fasi della vita, dalla adolescenza alla gravidanza fino alla menopausa, nei quali le manifestazioni possono mutare.

Modelli di cura e medicina di precisione

Oggi la gestione della malattia si avvale di approcci di medicina di precisione che affiancano terapie eziologiche consolidate come la terapia enzimatica sostitutiva e la terapia chaperonica a interventi di supporto mirati. L’obiettivo è rallentare l’accumulo del substrato, stabilizzare la funzione renale e prevenire danni cardiaci irreversibili. Un follow-up multidisciplinare, con cardiologo, nefrologo e altri specialisti, è fondamentale per decidere tempi e modalità terapeutiche appropriate a ogni paziente.

Ruolo psicologico e sociale: donne tra pazienti e caregiver

Oltre all’aspetto clinico, la malattia comporta impatti psicologici e sociali significativi. Molte donne si trovano a ricoprire contemporaneamente il ruolo di paziente e di caregiver per figli o genitori colpiti dalla stessa patologia ereditaria, aumentando il carico emotivo e pratico. Per questo motivo le associazioni di pazienti svolgono un ruolo chiave nel fornire supporto, informazione e strumenti per l’empowerment. Trasformare il peso silenzioso in un ruolo consapevole significa dare alle donne strumenti per dialogare con i medici e partecipare attivamente alle decisioni terapeutiche.

Implicazioni pratiche per i professionisti

I clinici sono chiamati a mantenere un alto grado di attenzione: sospettare la malattia nei contesti familiari, includere la donna nei percorsi di screening attivi e programmare controlli cardiologici e renali regolari. L’introduzione precoce di terapie specifiche e il ricorso a team multidisciplinari possono ridurre il rischio di complicanze gravi. Infine, la diffusione di campagne informative come She SpeaXX e il coinvolgimento delle associazioni favoriscono una diagnosi più tempestiva ed equa, elemento cruciale per cambiare l’andamento naturale della malattia.

La sfida rimane duplice: migliorare la conoscenza clinica e affrontare gli aspetti culturali che hanno contribuito alla sottostima del fenomeno. Promuovere la consapevolezza, educare i professionisti e sostenere le pazienti lungo tutto l’arco della vita sono passi essenziali per ridurre i ritardi diagnostici e proteggere cuore e rene, garantendo percorsi di cura più efficaci e umanizzati. La campagna nasce simbolicamente nel mese di aprile con l’intento di dare voce alle donne e favorire una presa in carico più tempestiva e mirata.