Scopri se la tua quotidianità segue davvero i principi della dieta mediterranea durante l’incontro di Trieste

L’evento “La dieta mediterranea: un modello basato sulle evidenze” si terrà martedì 27 ottobre 2026, alle ore 18:00, nell’atmosfera storica dell’Antico Caffè San Marco in Via Battisti 18, Trieste. Organizzato nell’ambito del progetto Urban_Food-Lab_TS – “Verso un Sistema Alimentare Sano e Sostenibile a Trieste” – l’incontro rappresenta una tappa della Terza Missione dell’Università degli Studi di Trieste, finanziata da quest’ultima.

Obiettivi del progetto e contesto dell’iniziativa

Il programma mira a tradurre la ricerca accademica in azioni concrete per la cittadinanza. Il modello mediterraneo è presentato non solo come una serie di scelte alimentari, ma come un vero e proprio stile di vita che include convivialità, attività fisica, stagionalità e tradizioni culturali. Il progetto vuole verificare quanto questi elementi siano effettivamente presenti nella vita dei triestini, soprattutto dei giovani, la cui aderenza sembra in calo.

Chi parlerà e quali temi saranno trattati

Tra i relatori troviamo la prof.ssa Michela Zanetti e il prof. Gianluca Gortan Cappellari, esperti in Medicina Interna, Geriatria e Scienze dell’Alimentazione, entrambi del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute. Il prof. Gianluigi Gallenti, docente di Economia Agraria, Alimentare ed Estimo Rurale, fornirà una visione economica del cibo sostenibile, mentre il dott. Valentino Riva, ricercatore in Circular Economy, presenterà le sinergie tra economia circolare e alimentazione mediterranea.

Le evidenze scientifiche a sostegno della dieta mediterranea

Numerosi studi hanno confermato che l’adozione regolare della dieta mediterranea riduce il rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche, con effetti benefici anche su tumori e disturbi neurologici. Tuttavia, la definizione del modello varia da paese a paese: le piramidi alimentari differiscono a seconda delle tradizioni culturali, religiose e geografiche. In questo contesto, il Planetary Health Diet emerge come proposta globale, ma la dieta mediterranea rimane l’esempio più consolidato dal punto di vista delle evidenze.

Attività pratica: misurare la propria aderenza

Durante l’incontro verrà distribuito un breve questionario per valutare quanto ciascun partecipante segue i criteri mediterranei. I risultati saranno discussi in tempo reale, permettendo di confrontare la percezione personale con i dati scientifici. L’attività è pensata per rendere tangibile il concetto di “aderenza” e stimolare un cambiamento consapevole nelle scelte alimentari quotidiane.

La serata si concluderà con una tavola rotonda aperta, dove i presenti potranno porre domande ai relatori, condividere esperienze e ricevere consigli pratici per integrare i principi mediterranei nella routine urbana. Un’opportunità unica per triangolare ricerca, politica alimentare e vita quotidiana, in vista di una Trieste più sana e sostenibile.