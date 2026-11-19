Dormire meglio senza farmaci è possibile partendo da abitudini semplici. La guida spiega come usare tisane, luce e respirazione, quando gli integratori vanno evitati e come costruire una routine serale di 15 minuti.

I rimedi naturali per il sonno sono strategie e sostanze di origine vegetale o comportamentale che favoriscono l’addormentamento e la continuità del riposo, senza ricorrere a farmaci ipnotici. Comprendono tisane, regole di igiene del sonno, gestione della luce e tecniche di respirazione. Il loro effetto è generalmente modesto ma reale, e funziona meglio se usato con regolarità.

Dormire male è un problema molto diffuso e, se si protrae, pesa su umore, concentrazione e salute. Per questo conviene partire dalle misure più sicure. L’articolo affronta in ordine le abitudini di base, la luce, le tisane, gli integratori con le relative cautele e una routine serale pratica.

Igiene del sonno: le regole con più evidenze

L’igiene del sonno ha il sostegno scientifico più solido tra gli approcci non farmacologici. Il principio centrale è la regolarità: coricarsi e alzarsi tutti i giorni agli stessi orari, anche nel fine settimana, stabilizza il ritmo biologico. La camera dovrebbe essere buia, silenziosa e piuttosto fresca, indicativamente tra i 16 e i 19 gradi.

Il letto va riservato a dormire, evitando di lavorare o restarci a lungo svegli. La caffeina andrebbe evitata nelle 6-8 ore prima di coricarsi, perché il suo effetto può durare a lungo. L’alcol aiuta ad addormentarsi ma frammenta il sonno nella seconda parte della notte. Se non si prende sonno dopo circa 20 minuti, è meglio alzarsi e fare qualcosa di tranquillo con luce soffusa.

Luce e ritmo circadiano

La luce è il principale segnale che regola l’orologio interno. Esporsi alla luce naturale al mattino, per almeno 15-30 minuti, aiuta a ancorare il ritmo e a favorire la sonnolenza serale. Di sera vale il contrario: nelle ultime ore luci calde e tenui, meno intensità possibile.

La luce blu emessa da telefoni, tablet e televisori tende a ritardare la secrezione di melatonina, l’ormone che segnala al corpo l’arrivo della notte. Spegnere gli schermi almeno 30-60 minuti prima di dormire è una misura semplice. Anche i contenuti stimolanti pesano, indipendentemente dalla luce.

Tisane: quali, quanto, quando

Le tisane agiscono in parte per il loro principio attivo, in parte per il rituale di calma che introducono. Le più usate sono queste:

Camomilla : 1-2 g di fiori in 150 ml di acqua calda, infusione di 5-10 minuti, una tazza 30-45 minuti prima di coricarsi. Può dare reazioni a chi è allergico alle Asteracee (ambrosia, margherita).

: 1-2 g di fiori in 150 ml di acqua calda, infusione di 5-10 minuti, una tazza 30-45 minuti prima di coricarsi. Può dare reazioni a chi è allergico alle Asteracee (ambrosia, margherita). Valeriana : radice, circa 2-3 g in infusione o decotto, di solito alla sera. L’effetto può richiedere alcune settimane di uso regolare.

: radice, circa 2-3 g in infusione o decotto, di solito alla sera. L’effetto può richiedere alcune settimane di uso regolare. Melissa e passiflora: 1-2 g di foglie per tazza, indicate per la tensione nervosa che precede il sonno.

Conviene bere la tisana senza esagerare con il volume, per non doversi alzare di notte. Non va zuccherata in eccesso.

Integratori: dosi tipiche e quando evitarli

La melatonina è utile soprattutto per il jet lag e per chi ha il ritmo spostato in avanti. Le dosi tipiche per gli adulti sono basse, in genere 0,5-3 mg, assunte circa 30-60 minuti prima di coricarsi. Dosi più alte non migliorano necessariamente l’effetto. Il magnesio ha prove limitate e può causare disturbi intestinali.

Gli integratori vanno evitati o discussi con il medico in gravidanza e allattamento, nei bambini, in chi assume anticoagulanti, antidepressivi, sedativi o farmaci per la pressione, e in presenza di malattie epatiche o autoimmuni. La valeriana in particolare non va associata ad alcol o a sedativi, e va sospesa prima di interventi chirurgici. Se l’insonnia dura più di tre-quattro settimane, serve una valutazione medica, perché può nascondere apnee notturne, ansia o depressione.

Respirazione e routine serale di 15 minuti

La respirazione lenta riduce l’attivazione del sistema nervoso e favorisce il rilassamento. Una routine pratica, senza schermi, può seguire questi passaggi:

Minuti 1-3: abbassare le luci, preparare la tisana tiepida e riordinare la stanza. Minuti 4-8: sorseggiare la tisana seduti, senza telefono, oppure scrivere su un quaderno i pensieri e i compiti del giorno dopo. Minuti 9-11: stiramenti dolci di collo, spalle e schiena. Minuti 12-15: a letto, respirazione 4-6: inspirare dal naso contando fino a 4, espirare lentamente dalla bocca contando fino a 6, per circa dieci cicli.

Ripetere la sequenza ogni sera, alla stessa ora, trasforma i gesti in segnali condizionati di sonno. I benefici si valutano dopo almeno due settimane di costanza.

Per verificare cosa funziona, conviene tenere un diario del sonno per due settimane, annotando orario di addormentamento, risvegli e quantità di caffeina. Portarlo al medico, se il disturbo persiste, rende la visita molto più utile e orienta verso la terapia cognitivo-comportamentale per l’insonnia, spesso indicata come trattamento di prima scelta.